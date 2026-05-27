Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве

Противодействие угрозам и военно-техническое сотрудничество. Эти темы в центре внимания экспертов Международного форума по безопасности. Масштабная диалоговая площадка развернулась в российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Международном форуме по безопасности звучали мнения разных сторон. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси провел встречи с представителями Мьянмы, Пакистана, Анголы, Монголии. Такая широкая география контактов подчеркивает многовекторность нашей политики.