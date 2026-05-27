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Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве

27 мая 2026 16:57
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Противодействие угрозам и военно-техническое сотрудничество. Эти темы в центре внимания экспертов Международного форума по безопасности. Масштабная диалоговая площадка развернулась в российской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Международном форуме по безопасности звучали мнения разных сторон. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси провел встречи с представителями Мьянмы, Пакистана, Анголы, Монголии. Такая широкая география контактов подчеркивает многовекторность нашей политики.

Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: 
Мы выступаем за многополярный мир, за взаимное уважение всех государств, за уважительные отношения и, соответственно, взгляды и вопросы в плане развития, построения экономики, улучшения социально-экономического развития наших граждан. Международная площадка сегодня, которая позволяет нам встретиться, обсудить вопросы. И сюда приехали действительно люди из всех государств, которые заинтересованы, прежде всего, в вопросах безопасности. 

Беларусь выступает за многополярный мир – Вольфович на Международном форуме по безопасности в Москве-4

Международный форум по безопасности в Москве продолжится и 28 мая. Главное событие деловой программы – 14-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На этой площадке прозвучит и мнение Беларуси – о вызовах и угрозах в условиях формирования многополярного мироустройства.

 Инициативы по достижению мирных целей. Международный форум по безопасности проходит в Москве.

# Александр Вольфович # Национальная безопасность # Государственная политика # Союзное государство

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