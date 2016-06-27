Таиланд планирует упростить визовый режим для белорусов

Новости Беларуси. Об усовершенствовании договорно-правовой базы речь шла на встрече парламентской делегации Таиланда с белорусскими коллегами. Наша страна готова взаимодействовать по всему спектру двусторонних отношений: от политики и экономики до культуры. Кроме того, есть и туристические перспективы.

Так, планируется упростить визовый режим для белорусских граждан, а также открыть почетное консульство Беларуси в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Белорусско-таиландские отношения требуют своего развития, и в первую очередь это касается создания необходимой договорно-правовой базы. Поэтому со стороны парламента и Совета Республики мы обсуждали сегодня вопросы, чтобы были соответствующие соглашения о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о торгово-экономическом сотрудничестве.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Потенциал наших отношений далеко не использован. И мы заинтересованы в наращивании поставок нашей продукции. Это и сельскохозяйственной техники, и грузовых автомобилей, прежде всего калийных удобрений.

Встреча с зарубежными гостями также прошла в правительстве. Сегодня Таиланд сохраняет статус одного из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в регионе. В 2015 году товарооборот между странами составил более 100 миллионов долларов.