Парламентские выборы в Беларуси: 27 июня завершится формирование избирательных комиссий

Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, в Беларуси завершится образование областных, Минской городской и окружных избирательных комиссий. Таким образом, финиширует очередной этап кампании по подготовке к выборам депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Они состоятся 11 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты начнётся уже 3 июля и продлится до начала августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Минского городского исполнительного комитета:

Полномочия окружной комиссии четко утверждены Избирательным кодексом. Прежде всего, это взаимодействие с кандидатами, с претендентами в кандидаты. Основная их функция на первом этапе – это регистрация инициативных групп, выдача подписных листов и контроль за исполнением избирательного законодательства в части сбора подписей граждан.