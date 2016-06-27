Прямой эфир

Парламентские выборы в Беларуси: 27 июня завершится формирование избирательных комиссий

27 июня 2016 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 27 июня, в Беларуси завершится образование областных, Минской городской и окружных избирательных комиссий. Таким образом, финиширует очередной этап кампании по подготовке к выборам депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Они состоятся 11 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты начнётся уже 3 июля и продлится до начала августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Минского городского исполнительного комитета:
Полномочия окружной комиссии четко утверждены Избирательным кодексом. Прежде всего, это взаимодействие с кандидатами, с претендентами в кандидаты. Основная их функция на первом этапе – это регистрация инициативных групп, выдача подписных листов и контроль за исполнением избирательного законодательства в части сбора подписей граждан.

# Выборы-2019

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентарии Беларуси и Таиланда провели переговоры в Минске
27 июня 2016 08:08

Парламентарии Беларуси и Таиланда провели переговоры в Минске

Парламентская делегация Таиланда находится с визитом в Минске
27 июня 2016 06:28

Парламентская делегация Таиланда находится с визитом в Минске

Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм
27 июня 2016 06:26

Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм