Парламентские выборы-2016: в Минске определили состав окружных избиркомов

Новости Беларуси. Состав окружных избирательных комиссий определили сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди тех, кто будет следить за ходом парламентской кампании - представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и обычные граждане города.

Всего в столице - 20 рабочих групп по выборам депутатов, в них будет задействовано 260 человек.

Кандидатура каждого из них перед утверждением обсуждалась на заседании в Мингорисполкоме — и это новшество нынешней кампании.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Минского городского исполнительного комитета:

Полномочия окружной комиссии чётко утверждены Избирательным кодексом. Прежде всего, это взаимодействие с кандидатами, с претендентами в кандидаты. Основная функция на первом этапе — регистрация инициативных групп, выдача подписных листов, и контроль за исполнением законодательства избирательного в части сбора подписей граждан.

Также образована Минская городская комиссия по выборам в нижнюю палату Национального Собрания, в ее состав вошли 13 представителей.

Уже с 3-го июля начнут новый этап избирательной кампании— выдвижение кандидатов в депутаты.

Сами же выборы пройдут 11 сентября — именно тогда станут известны имена 110 новых обладателей депутатских портфелей.