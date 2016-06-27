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Парламентские выборы-2016: в Минске определили состав окружных избиркомов

27 июня 2016 16:47
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Новости Беларуси. Состав окружных избирательных комиссий определили сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Среди тех, кто будет следить за ходом парламентской кампании - представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и обычные граждане города.

Всего в столице  - 20 рабочих групп по выборам депутатов, в них будет задействовано 260 человек.

Кандидатура каждого из них перед утверждением обсуждалась на заседании в Мингорисполкоме — и это новшество нынешней кампании.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Минского городского исполнительного комитета:
Полномочия окружной комиссии чётко утверждены Избирательным кодексом. Прежде всего, это взаимодействие с кандидатами, с претендентами в кандидаты. Основная функция на первом этапе — регистрация инициативных групп,  выдача подписных листов, и контроль за исполнением законодательства избирательного в части сбора подписей граждан. 

Также образована Минская городская комиссия по выборам в нижнюю палату Национального Собрания, в ее состав вошли 13 представителей.  

Уже с 3-го июля начнут новый этап избирательной кампании— выдвижение кандидатов в депутаты. 

Сами же выборы пройдут 11 сентября — именно тогда станут известны имена 110 новых обладателей депутатских портфелей.

# Выборы-2019 # Артем Цуран

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