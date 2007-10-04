Таджикистан закрыл все границы с соседями

Считанные часы - до официального оглашения итогов парламентских выборов в Верховную Раду. Центризбиркому осталось обработать 0,07% бюллетеней.
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в Душанбе.
4 октября депутаты собрались на 2-ое пленарное заседание осенней сессии Палаты представителей.
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