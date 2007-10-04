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Таджикистан закрыл все границы с соседями

04 октября 2007 11:38
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В связи с подготовкой к саммитам Таджикистан закрыл границы с четырьмя соседними государствами. Через погранпосты могут проезжать только автомобили с дипломатическими номерами.
# Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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