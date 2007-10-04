В Душанбе открывается заседание совета глав МИД стран Содружества

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в Душанбе. Всего в повестке дня более 20 вопросов. Главы внешнеполитических ведомств встретятся в узком составе, а также на пленарном заседании.

Ожидается, что 6 октября в Сергей Мартынов в составе государственной делегации Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств. А завтра здесь состоится подписание меморандума о взаимопонимании между секретариатами ОДКБ и ШОС и встреча генсеков ОБСЕ и ОДКБ.

