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В Душанбе открывается заседание совета глав МИД стран Содружества

04 октября 2007 07:58
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в Душанбе. Всего в повестке дня более 20 вопросов. Главы внешнеполитических ведомств встретятся в узком составе, а также на пленарном заседании.
Ожидается, что 6 октября в Сергей Мартынов в составе государственной делегации Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств. А завтра здесь состоится подписание меморандума о взаимопонимании между секретариатами ОДКБ и ШОС и встреча генсеков ОБСЕ и ОДКБ.

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