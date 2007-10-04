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Верховная рада готовится огласить итоги парламентских выборов

04 октября 2007 11:37
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Считанные часы - до официального оглашения итогов парламентских выборов в Верховную Раду. Центризбиркому осталось обработать 0,07% бюллетеней. Однако победители уже известны - это пять политических сил: "Партия Регионов", БЮТ, блок "Наша Украина - Народная самооборона", Компартия и блок Владимира Литвина. Президент страны Виктор Ющенко уже поручил им начать предварительные политические консультации относительно формирования парламентского большинства и правительства.

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