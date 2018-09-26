Таджикистан готовится принять заседание Совета глав государств-участников СНГ

Новости Беларуси. Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча на высшем уровне состоится здесь уже в пятницу 28 сентября. С рабочим визитом в Таджикистан направится и Президент Беларуси.

Лидеры стран обсудят наиболее актуальные вопросы деятельности Содружества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Помимо участия в заседании Совета запланирован также ряд двухсторонних переговоров Александра Лукашенко с зарубежными лидерами.

Евгений Горин, СТВ: В Душанбе готовятся к саммиту Содружества Независимых Государств. Центрально-Азиатская столица вся украшена флагами СНГ. Президенты Содружества начнут прибывать уже 27 сентября. Повестка заседаний, кроме традиционных тем интеграционного образования, будет включать и актуальные, в чем-то злободневные, вопросы межрегионального сотрудничества.

Кстати, в связи с саммитом центр Душанбе на два дня перекроют для движения автомобилей. Ну, а два главных вызова для СНГ – это статус Украины в организации. Представительство страны при уставных органах Содружества было закрыто в августе. Хотя контакт с ней поддерживается. Кстати, через посольство Украины в Беларуси. Вторая тема, которая может стать предметом консультаций, – кризисная обстановка в мировой торговле. Она, разумеется, сказывается и на экономике стран СНГ.

Прилета Александра Лукашенко здесь ждут 27 сентября. В этот же день пройдет Совет министров иностранных дел СНГ. Проработают вопросы перед переговорами глав государств. Белорусский лидер, кроме участия в заседании Совета глав государств стран СНГ, проверит ход экономического сотрудничества с Таджикистаном. Запланирован ряд двухсторонних встреч как в рамках саммита, так и вне его.

В частности, речь идет о переговорах с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. С ним обсудят реализацию прежних договоренностей. Например, в мае два президента отрыли в городе Гиссар сборку тракторов белорусских марок. Недавно здесь запустили новый цех. Благодаря ему предприятие сможет в разы увеличить число выпускаемых тракторов.

Основной день саммита назначен на 28 сентября. Пройдут переговоры в узком и расширенных составах.