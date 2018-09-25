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Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Таджикистан 27 сентября

25 сентября 2018 13:40
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Новости Беларуси. Сегодня, 25 сентября, стало известно, что 27 сентября Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое пройдет в Душанбе. Запланирован также ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. За рамками саммита пройдут двусторонние белорусско-таджикские мероприятия. Лидеры стран обсудят наиболее актуальные вопросы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей.

Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Таджикистан 27 сентября -1

# Беларусь-Таджикистан # Фотофакт

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