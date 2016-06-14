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Борьбу с терроризмом, лекарственные средства и агробизнес обсуждают на заседании сессии Совета Республики

14 июня 2016 07:46
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Новости Беларуси. Изменения и дополнения в законы «О борьбе с терроризмом», лекарственных средствах  —  лишь некоторые вопросы, которые в эти минуты рассматривают сенаторы на заседании 11-ой сессии Совета Республики.

Всего парламентарии намерены обсудить более десятка вопросов. Среди них и проект закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Он предполагает некоторые изменения в первоначальный документ. В частности, расширение функций главного санитарного врача республики, ужесточение норм в сфере агробизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казаровец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке и социальному развитию:
Внесены существенные изменения, в частности закреплено, что правовое регулирование в отношении санитарно-эпидемиологического благополучия населения регулируется как законодательством Республики Беларусь, так и  международными правовыми актами. Кроме того, установлены требования в сфере оказания агроэкоуслуг по туризму, обозначены сроки годности, условия хранения пищевых продуктов.

# Парламент Беларуси # Николай Казаровец

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