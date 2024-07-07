«Свобода быть сумасшедшими». За что сажают в ЕС и почему Лукашенко рисуют диктатором – интервью с Маттео Педжо

В Беларусь на празднование Дня Независимости приехал из Италии и Маттео Педжо. На родине он руководит Комитетом солидарности с Беларусью и уверен, что Европейскому Союзу есть чему поучиться у нашей страны. К примеру, как сохранять традиционные ценности и относиться к своей истории. Зачем в ЕС делают из Беларуси врага, чему учат европейских школьников и почему итальянцы могут нам позавидовать – об этом и не только интервью в программе «Неделя» на СТВ. «Они получают доход от этого». Кто стоит за осквернением советского наследия? Ольга Коршун, СТВ:

Мы встречаемся с вами 3 Июля, наша страна отмечает День Независимости. Вы были утром на военном параде, ездили в Хатынь. Какие впечатления остались?

Маттео Педжо, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия):

Видеть этот парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков города и страны – это было мощно. Это правильная риторика. И просто защитить народы и страны от фашизма, это нельзя делать, к сожалению, просто словами. А надо державу развивать, сила. Если ты хочешь мира, то подготовься к войне. И я думаю, что Президент Лукашенко как мудрый и опытный советский человек это понял, знает. Поэтому в этом плане, мне кажется, что вы в хороших руках. Я думаю, что белорусские граждане может считать себя в безопасности и спокойными с таким руководством.

Ольга Коршун:

Некоторые страны, в основном европейские, объявили войну своему советскому прошлому и в том числе сносят памятники, монументы, которые были восстановлены в честь Победы и советским воинам. В частности, такую политику ведут наши соседи. Это и Литва, и Латвия, и Польша. Как вы считаете, почему сегодня такая политика стала возможной? Маттео Педжо:

Главный хозяин этих колонизированных несвободных стран, то есть Соединенные Штаты Америки, находится в глубоких экономических, социальных, моральных, я бы сказал, и политических кризисах. Из-за этого они хотят вне привести всю агрессивную политику, чтобы не концентрироваться, чтобы свой народ не концентрировался на внутренних противоречиях. Страны, которые больше всего поддерживают политику Вашингтона, – страны в Прибалтике. Почему? Потому что они получают доход от этого. Эти народы, которые совсем недавно, как и украинские народы, вы считали братскими, у них были промыты мозги пропагандой. Они были финансированы властями, чтобы разрушить память, связи между вашими народами. Что итальянские граждане думают о Беларуси? Ольга Коршун:

На Западе, в странах Европейского Союза думают, и люди думают, что Беларусь – это враг, что нас надо задушить санкциями, что мы несем угрозу. В Польше вообще рассказывают, что мы собираемся на них напасть. А что на самом деле, к примеру, простые итальянцы знают и думают про Беларусь?

Маттео Педжо:

Италия смотрит на Беларусь, на Россию, во-первых, очень хорошо, потому что мы знаем, насколько вы любите нашу культуру. Народ чувствует, что это все искусственно создано для геополитических интересов, потому что мы знаем, кто вы такие, мы знаем белорусов и русских, мы всегда с вами дружили, мы с вами знали друг друга перед тем, как вообще родились Соединенные Штаты. Но, к сожалению, наше правительство очень отличается от народа в этом плане. Почему? Потому что они избраны от Соединенных Штатов уже давно, во-первых, исторически, во время холодной войны, а во-вторых, уже новое поколение учится в американских университетах, даже в итальянских университетах учебные книги выстроены по истории по точке зрения США. Как настоящая колония. Всегда, когда мы пытались (и мы будем пытаться дальше) отделиться от господства Соединенных Штатов, мы должны знать, что они и Англия будут пытаться нас задушить любым способом. И они готовы сегодня. Слепо следуют политике США – о недостатках жизни в Европе и кризисе из-за санкций Ольга Коршун:

Они готовы вмешиваться не только в дела в Италии, но и в наши дела. И в 2020 году мы на собственном опыте убедились. Но вы человек, который был у нас на референдуме как наблюдатель, вы приезжали уже не раз не просто как турист, а именно можете изнутри участвовать в таких важнейших политических процессах. Как вы считаете, почему на Западе тогда говорят, что у нас нет демократии, нет свободы слова, вообще нет, наверное, никакой свободы?

Маттео Педжо:

Я думаю, что они хотят прикрывать этим все недостатки, которые есть на Западе в социальном плане, в общественном плане. Почему? Задам вам пример конкретный. Беларусь, материнство – это три года. То есть три года отпуска от работы. Вы знаете, сколько это в Италии? Три месяца. Это вообще ничего фактически. Вот почему у нас демография упадет и все эти разные проблемы. Это как пример, но это так во всех странах Европы. Мы знаем, что здесь государство заботится о людях, заботится об образовании, о медицинской сфере. Мы знаем, что это все доступно для людей. У нас все платно. Из-за этого средний класс сокращается, а зная, что совсем недалеко есть альтернатива общественная, социальная, политическая. Как суверенное государство вы можете дружить со всеми, кого вы считаете нужными для вашего развития. Мы это не можем делать. То есть, вы знаете, есть заводы в Италии, которые привязаны к России, белорусам на 90 % их прибыли. И они просто сейчас закрываются. И даже не найти какие-то страны триангуляции. Многие семьи будут жить в нищете, потому что потеряют работу люди. И за что? За что это? Это из-за того, что мы просто следуем, как слепые люди, люди, которые не видят ничего, политике Соединенных Штатов. Других объяснений нет. Логики нет в этом. «Свобода быть сумасшедшими». За что сажают в Европе и почему Лукашенко рисуют диктатором? Ольга Коршун:

Наш Президент, наверное, каждый день, и особенно в такие даты, связанные с событиями Второй мировой войны, подчеркивает о том, что Беларусь – самое, наверное, миролюбивое государство. У нас даже в Военной доктрине, в отличие от тех же Штатов, записано, что у нас нет никаких врагов, мы абсолютно настроены на диалог со всеми странами, кто готов отвечать тем же. Так почему до сих пор Лукашенко тоже рисуют врагом и выставляют диктатором, человеком, который перекрывает белорусам воздух?

Маттео Педжо:

Беларусь почему хочет мир? Потому что знает, что такое война. А Соединенные Штаты Америки, которые владеют всей этой агрессивной политикой, в том числе и с Беларусью, они никогда не страдали от войн на своей территории. Опасность идет от них. Угроза идет для Европы от них. Не от Беларуси. Мы знаем тем более, мы видим, что на самом деле здесь сохраняются ценности традиционные, европейские. Поддержка семьи, поддержка образования. Сейчас из программы образования в Европе выходит история. В школе дети больше не учат историю почти вообще. Это очень короткая программа. Ольга Коршун:

А что они учат? Равноправие полов? Маттео Педжо:

Например, в Италии они не могли до конца разрушить все наши традиции. Но есть некоторые страны Европы, где даже могут сажать людей из-за того, что говорят, что вообще в целом два пола – мужчина и женщина. То есть это диктатура. Это фашизм. У нас свобода быть сумасшедшими. Вот какая у нас есть свобода. Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает