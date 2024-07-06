Беларусь в ШОС! О перспективах и целях Организации – анонс «САСС уполномочен заявить»

Беларусь в ШОС. Перспективы и совместные цели в условиях глобального геополитического кризиса.

Александр Степанов, военный и политический эксперт:

Беларусь на сегодня выступает флагманом на европейском направлении расширения потенциала ШОС и по большому счету создания нового вектора развития Организации на всем евразийском пространстве.

Юрий Ярмолинский, заместитель начальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований:

Для нас, безусловно, как для экспортоориентированной страны ШОС – это прежде всего емкий, платежеспособный рынок.

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Присоединение Беларуси к ШОС – это логичный шаг. Беларусь имеет самый длительный и успешный опыт сотрудничества с Китаем.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Действительно, создается уникальнейшая модель евразийской безопасности, где вот все эти государства будут неделимой частью целого общего покрывала безопасности.