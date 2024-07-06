Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана

Белорусский лидер поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран. Он одержал победу во втором туре выборов. Ранее Масуд Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона.