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Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана

06 июля 2024 10:40
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Белорусский лидер поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран. Он одержал победу во втором туре выборов. Ранее Масуд Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана-1

Александра Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона.

Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Ирана-4

Диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется и глава государства убежден, что в ближайшем будущем удастся осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства. Также Александр Лукашенко пригласил иранского коллегу посетить Беларусь с официальным визитом.

# Беларусь-Иран # Александр Лукашенко

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