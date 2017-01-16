Судан готовится к официальному визиту Александра Лукашенко

Новости Беларуси. После завершения официального визита в Египет Президент Беларуси отправится в Судан. Во время переговоров с лидером этой страны будут определяться новые направления белорусско-суданских отношений и конкретные шаги по их расширению. Акцент стороны сделают на экономической составляющей. По итогам визита ожидается подписание ряда двухсторонних документов о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хартуме тропическая зима. На термометре свыше 30 градусов со знаком плюс. Позитивно настроены и все те, кто готовит визит официальной делегации Беларуси в Судан. На волне большой политики обещают пройти ближайшие дни.

Дипотношения Беларуси и Судана в 2017 году отметят свое совершеннолетие. И, как полагается в этом возрасте, намечен важный этап становления. Экономический интерес у наших стран очевиден. Мы готовы поставлять сюда технику, оптику, продовольствие. Обучать аграриев, медиков, реализовывать проекты по разведке и добыче полезных ископаемых.

Мухаммед Исмаил, почетный консул Республики Беларусь в Хартуме (Республика Судан):

Мы ожидаем много хорошего в развитии отношений между Беларусью и Суданом. Существует большой потенциал для развития бизнес-связей в машиностроении, сельском хозяйстве, продовольствии. Я также ожидаю экспортных поставок из Судана на белорусский рынок. Например, могут быть востребованы такие сельхозпродукты, как кунжут, гуммиарабик и другие.

Мухаммед Абдельазим, директор компании по продаже сельскохозяйственной техники и оборудования (Республика Судан):

Мы ожидаем, что сборочное производство тракторов появится к концу года, мы собираемся подписать меморандум о намерении, а затем комиссия из Беларуси приедет в Судан обсудить этот вопрос и то, насколько большим будет это производство. У нас есть земли, здания, поэтому это не займет много времени. Также я считаю, что есть много других направлений для развития сотрудничества: деревообработка, молочная промышленность, медицина.

В последнее время высокие чины и влиятельные персоны из Судана – частые гости в Беларуси. Вице-спикер парламента, министр нефти и газа, министр сельского хозяйства.

Сейчас уже все готово, чтобы подтвердить серьезность намерений и договоренностей на самом высоком уровне. Судя по белорусским флагам вдоль набережной Нила, здесь готовы к встрече лидеров наших государств.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Республики Судан, сопредседатель Белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству:

Мы уже начали сотрудничество много лет назад, начиная с первого визита нашего президента в Беларусь еще в 2004 году. С тех пор мы работаем вместе. В последние два года нам удалось придать дополнительный толчок этим отношениям. Сейчас мы детально прорабатываем перспективы взаимодействия в области передачи технологий, исследований, равно как и в нефтяной сфере.

Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром аль-Баширом. Речь пойдет уже о конкретных шагах в активизации экономических отношений, создании совместных производств. Планируются также встречи главы белорусского государства в вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет и белорусско-суданский деловой форум. Здесь соберутся бизнесмены разных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хартум – город уникальный. Это место, где встречаются белый и голубой Нил. Эти земли всегда славились плодородием и торговлей. Вот и сейчас в ближайшие дни от встреч ожидают высокого урожая.