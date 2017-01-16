Беларусь – Египет: 16 января в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум

Новости Беларуси. Беларусь и Египет планируют выйти на новый уровень партнерских отношений. 16 января в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум. Представители деловых кругов обсудят перспективы экспорта и импорта товаров и услуг, создания совместных предприятий в самых разных сферах: от машиностроения до медицины. В рамках переговоров состоится презентация белорусских тракторов и грузовых автомобилей. Ожидается, что участие в открытии делового форума примет Президент Беларуси.

На 16 января также запланированы переговоры с премьер-министром Египта.

Александр Лукашенко находится в Египте с официальным визитом. Еще накануне состоялся ряд важных встреч с руководством этой страны. В частности, главы двух государств подписали совместную декларации, в которой договорились продвигать внешнеторговые интересы друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны, налаживании двухсторонней производственной кооперации с использованием наших технологий и белорусского опыта. Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. В ближайшее время члены межправительственной комиссии Египта и Беларуси соберутся в Минске для того, чтобы выработать план действий, дорожную карту на перспективу.