Строительство медцентра в Полоцке, награды, которые не находят героев, повышение пенсий: какие вопросы обсудили на заседании палат парламента?
Новости Беларуси. День вопросов и ответов в овальном зале. В Минске прошло совместное заседание обеих палат парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будет ли увеличено пособие по безработице, можно ли решить проблему нехватки детских садов и при каких условиях смогут закрыть школу в деревне?
Это лишь часть вопросов, которые прозвучали в адрес вице-премьера Василия Жарко. Он курирует в правительстве социальную сферу.
За трибуной овального зала представители правительства – ежемесячно. На сегодняшней встрече законодательной и исполнительной власти главный ньюсмейкер Василий Жарко в качестве вице-премьера здесь впервые.
Главный результат двухчасового диалога – чиновники услышали парламентариев, а депутаты – пожелание народа.
ФАПы, сельские клубы и школы будут закрывать, только советуясь с местным населением.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Территория лучше знает, нужен объект или нет.
И не всегда мы закрытием или оптимизацией добиваемся тех результатов.
Может быть копеечные результаты и выгода есть, но для населения это хуже.
Польза от такого общения – поднятая проблема решается оперативно. Нарпимер, депутата Наталью Гуйвик, как и её избирателей, заботит вопрос с долгостроем медицинского корпуса в Полоцке.
Наталья Гуйвик, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Более четырёх лет обращаются избиратели мои с этим вопросом,
когда же возобновится строительство лечебного корпуса, в котором город крайне нуждается.
Василий Жарко:
Построим межрайонный онкодиспансер, потому что больных много. Может быть, не будем заниматься там лучевой терапией, она будет в Витебске, а химиотерапией и первичной хирургией будем заниматься в Полоцке.
Новоселье вскоре отметят в Миорах, там завершат строительство районной больницы, а в Гомеле – появится долгожданная детская областная больница. На здравоохранение в Беларуси выделяют 4 процента от ВВП. Необходима помощь и ряду архитектурных достопримечательностей.
Реконструируют 14 объектов культурного наследия.
А вот усадьбы Заосье, связанной с жизнью Мицкевича, в этом списке нет. А знаковое место продолжает разрушаться.
Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ведется работа по передаче этого музея в коммунальную собственность Баранавичского района. Есть определённые вопросы по приведению его в порядок перед передачей.
Против волокиты в Министерстве культуры выступает и Ирина Дорофеева.
Слишком долго награды не находят своих творческих героев.
Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Многие авторы уже ушли из жизни, я имею в виду композиторов – Измаила Капланова, Владимира Будника и Владимира Сорокина, так и не получивших достойного звания и признания в нашей стране,
хотя написали огромное количество известных песен.
Ирина Дриго, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
К сожалению, вопросы о прохождении многих документов и выдвижения своевременно награды зачастую объясняются неинециативностью тех организаций, тех творческих союзов, членами которых данные творческие работники являются.
Не нужно дожидаться 50-летия, 60-летия, чтобы выдвинуть человека на награду.
В овальном зале прозвучало два десятка вопросов. От проблем отдельно взятого избирателя до широко обсуждаемых в обществе тем.
В Беларуси постепенно стабилизируется рынок труда.
За первые четыре месяца этого года создано более 15 тысяч рабочих мест. Более половины – на новых предприятиях.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Спрос растет, предложения сегодня не соответствуют этому спросу по уровню квалификации. Время изменилось. Сегодня серьёзные вызовы со стороны нанимателей. Все наниматели хотят квалифицированных специалистов – с опытом работы.
А у нас есть значительное количество безработных низкой квалификации. И эта проблема рынка труда.
Ещё одна приятная новость повышение минимальных и социальных пенсий в этом году.
Перерасчёты планируют провести 1 августа и 1 ноября.
К тому же сейчас в работе проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий граждан. Те, кто отдал свои годы армии и уходу за пожилыми родителями.
Самые обсуждаемые темы белорусской блогосферы – связаны с милицией. Но о работе внутренних дел судят не по записям в Интернете, подчёркивает Игорь Шуневич.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мое отношение к этому всему всегда неоднозначно. 90 % этого интернетного трепа – это дилетантские рассуждения не основанные на фактах, домыслы, догадки, оскорбления, стеб ироничный. Это так и есть. С этим можно не соглашаться,
но фактов в интернете нет, факты есть в прокуратуре, милиции, следственном комитете, в официальных заключениях.
В канун дня защиты детей – правительственные мужи не могли обойти и вопрос начала занятий в большинстве школ страны. В 9 утра и точка – мнение Василия Жарко как вице-премьера, и аргументы в эту пользу как педиатра.
Василий Жарко:
Ребёнок в младших классах должен спать минимум 10 часов. Средний класс должен 9. Старший класс, начиная от 9 до 11, 8 часов. Во сколько наши дети ложатся? Во сколько наши внуки ложатся? Во сколько мы можем их положить? Если он приходит не выспавшийся, и занятия в программе учебной ему поставили сложные,
идёт волнения, стресс, нет усвояемости.
Лучший пик усвоения учебной программы и работоспособности у ребёнка – это с 10.30 до 14.00
Ещё одна недетская проблема – дефицит дошкольных учреждений – будет решена к 2020 году. К этому времени детские сады окажутся в шаговой доступности.