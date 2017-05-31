Строительство медцентра в Полоцке, награды, которые не находят героев, повышение пенсий: какие вопросы обсудили на заседании палат парламента?

Новости Беларуси. День вопросов и ответов в овальном зале. В Минске прошло совместное заседание обеих палат парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будет ли увеличено пособие по безработице, можно ли решить проблему нехватки детских садов и при каких условиях смогут закрыть школу в деревне? Это лишь часть вопросов, которые прозвучали в адрес вице-премьера Василия Жарко. Он курирует в правительстве социальную сферу. За трибуной овального зала представители правительства – ежемесячно. На сегодняшней встрече законодательной и исполнительной власти главный ньюсмейкер Василий Жарко в качестве вице-премьера здесь впервые. Главный результат двухчасового диалога – чиновники услышали парламентариев, а депутаты – пожелание народа. ФАПы, сельские клубы и школы будут закрывать, только советуясь с местным населением.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Территория лучше знает, нужен объект или нет.

И не всегда мы закрытием или оптимизацией добиваемся тех результатов. Может быть копеечные результаты и выгода есть, но для населения это хуже. Польза от такого общения – поднятая проблема решается оперативно. Нарпимер, депутата Наталью Гуйвик, как и её избирателей, заботит вопрос с долгостроем медицинского корпуса в Полоцке.

Наталья Гуйвик, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Более четырёх лет обращаются избиратели мои с этим вопросом,

когда же возобновится строительство лечебного корпуса, в котором город крайне нуждается. Василий Жарко:

Построим межрайонный онкодиспансер, потому что больных много. Может быть, не будем заниматься там лучевой терапией, она будет в Витебске, а химиотерапией и первичной хирургией будем заниматься в Полоцке. Новоселье вскоре отметят в Миорах, там завершат строительство районной больницы, а в Гомеле – появится долгожданная детская областная больница. На здравоохранение в Беларуси выделяют 4 процента от ВВП. Необходима помощь и ряду архитектурных достопримечательностей. Реконструируют 14 объектов культурного наследия. А вот усадьбы Заосье, связанной с жизнью Мицкевича, в этом списке нет. А знаковое место продолжает разрушаться. Леонид Цуприк, председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ведется работа по передаче этого музея в коммунальную собственность Баранавичского района. Есть определённые вопросы по приведению его в порядок перед передачей. Против волокиты в Министерстве культуры выступает и Ирина Дорофеева. Слишком долго награды не находят своих творческих героев.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Многие авторы уже ушли из жизни, я имею в виду композиторов – Измаила Капланова, Владимира Будника и Владимира Сорокина, так и не получивших достойного звания и признания в нашей стране,

хотя написали огромное количество известных песен. Ирина Дриго, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

К сожалению, вопросы о прохождении многих документов и выдвижения своевременно награды зачастую объясняются неинециативностью тех организаций, тех творческих союзов, членами которых данные творческие работники являются. Не нужно дожидаться 50-летия, 60-летия, чтобы выдвинуть человека на награду. В овальном зале прозвучало два десятка вопросов. От проблем отдельно взятого избирателя до широко обсуждаемых в обществе тем. В Беларуси постепенно стабилизируется рынок труда. За первые четыре месяца этого года создано более 15 тысяч рабочих мест. Более половины – на новых предприятиях.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Спрос растет, предложения сегодня не соответствуют этому спросу по уровню квалификации. Время изменилось. Сегодня серьёзные вызовы со стороны нанимателей. Все наниматели хотят квалифицированных специалистов – с опытом работы.

А у нас есть значительное количество безработных низкой квалификации. И эта проблема рынка труда. Ещё одна приятная новость повышение минимальных и социальных пенсий в этом году. Перерасчёты планируют провести 1 августа и 1 ноября. К тому же сейчас в работе проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий граждан. Те, кто отдал свои годы армии и уходу за пожилыми родителями.

Самые обсуждаемые темы белорусской блогосферы – связаны с милицией. Но о работе внутренних дел судят не по записям в Интернете, подчёркивает Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мое отношение к этому всему всегда неоднозначно. 90 % этого интернетного трепа – это дилетантские рассуждения не основанные на фактах, домыслы, догадки, оскорбления, стеб ироничный. Это так и есть. С этим можно не соглашаться, но фактов в интернете нет, факты есть в прокуратуре, милиции, следственном комитете, в официальных заключениях. В канун дня защиты детей – правительственные мужи не могли обойти и вопрос начала занятий в большинстве школ страны. В 9 утра и точка – мнение Василия Жарко как вице-премьера, и аргументы в эту пользу как педиатра.

Василий Жарко:

Ребёнок в младших классах должен спать минимум 10 часов. Средний класс должен 9. Старший класс, начиная от 9 до 11, 8 часов. Во сколько наши дети ложатся? Во сколько наши внуки ложатся? Во сколько мы можем их положить? Если он приходит не выспавшийся, и занятия в программе учебной ему поставили сложные,