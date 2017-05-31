Ответы на волнующие общество вопросы: совместное заседание обеих палат парламента проходит 31 мая

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат белорусского парламента. В эти минуты в Овальном зале к диалогу депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики подключилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители Министерств и ведомств отвечают на вопросы, интересующие не только парламентариев, но и все наше общество. Такие встречи, когда представители сразу двух ветвей власти ведут диалог, традиционные. Именно в дискуссиях зачастую рождаются новые варианты решения важных для Беларуси социально-экономических вопросов.