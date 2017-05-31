От частных до широко обсуждаемых вопросов: перед депутатами и сенаторами отчитался социальный блок правительства

Новости Беларуси. Невостребованных в экономике специалистов вузы готовить не будут, увеличения пособий по безработице ждать не стоит, а ФАПы и сельские школы будут закрывать только с согласия местных жителей. 31 мая перед депутатами и сенаторами отчитался социальный блок правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Овальном зале было поднято 20 вопросов: от частного характера до широко обсуждаемых в обществе тем. Главным ньюсмейкером двухчасового диалога стал вице-премьер Василий Жарко.