Страна специй, слонов, Боливуда и йоги – а что связывает Индию с Беларусью?

Новости Беларуси. Душещипательные мелодрамы Боливуда, площадь Бангалор в Минске и знаменитый чай со слоном. Индия, не смотря на расстояние, близка сердцу каждого белоруса еще с советских времен. А сейчас, очевидно, наступило время перезагрузки межгосударственных отношений. Эдакое модное нынче словечко в мировой дипломатии как нельзя лучше отражает повод первого официального визита президента Индии в Беларусь.

Пранаб Мукерджи – персона на мировом политическом поле заметная и весьма влиятельная. В должности Президента он уже три года, а до этого последовательно сменил кресла министров финансов, обороны и иностранных дел Индии. В Минск привез с собой целую армию бизнесменов, что говорит о далеко идущих экономических планах. А Беларуси явно есть, что предложить одному из крупнейших мировых импортеров. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ нашла межгосударственный, а точнее международный общий знаменатель.

Страна специй, слонов, Боливуда, Аюрведы и йоги. Необъятная культура и древнейшая цивилизация. Сегодня второе место в мире по численности населения и седьмое по территории – потенциал сверхдержавы, но со своим сверхсокральным путем. Понять Индию – это понять целый мир.



Екатерина Жилянина, СТВ:

Это ведь не типичная одежда для йоги?

Сатья Пракаш Шарма:

Йогой мы занимаемся в спортивной одежде, иначе не видно, правильно ли выполняются Асаны. На мне сейчас обычная повседневная одежда. Называется курта-пижама.

Екатерина Жилянина, СТВ:

А моя одежда типичная для Индии?

Сатья Пракаш Шарма:

Нет. Женщины у нас носят сари. Или женский вариант курта-пижама.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Но ведь эта одежда куплена на индийской выставке!



Сатья Пракаш Шарма:

Да-да, я понимаю. Но на самом деле такую одежду в индии носят только девочки. В школу или колледж. Взрослые женщины так не одеваются, они все-таки носят сари.

Индийский йог. Ненадолго в Минске. Сатья из семьи браминов. Тех, что живут, прежде всего, духовными интересами. Его братья тоже учителя йоги. Таинства и секреты впитывал с детства. Правда, родители настояли: в век высоких технологий все-таки получил профессию IT-шника.

Беларусь и Индия здесь схожи: интеллект программистов – золотая жила и гордость для обеих стран. Много денег и друзей, но модная профессия потомственному йогу не приносила главного – удовольствия от жизни. Вернулся к истокам – проповедует йогу. Это ведь не фитнес, это целая жизнь.

Так всегда начинается занятие по йоге. Специально для нас ускоренный мастер класс.



Это то, на что уходят годы тренировки. Но чтобы начать постигать йогу, не обязательно быть на пике физической формы. Что получится с первого раза, гарантий, конечно, нет.

Весь этот комплекс настоящий йог делает каждый день. И, наконец, медитация.



Екатерина Жилянина, СТВ:

А я могу поменять местами ноги? Это важно?

Сатья Пракаш Шарма:

Нет-нет, это неважно. Вы можете сидеть, как вам удобно, даже на диване.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Медитировать тоже нужно каждый день?



Сатья Пракаш Шарма:

Если вы хотите ощутить веру и спокойствие внутри себя, то да, вам нужна медитация каждый день. 10-15 минут. Медитация приближает вас к богу. Человек, который медитирует, способен в своей жизни изменить все. Он никогда не будет агрессивным.

У йоги три уровня: тело, ум и дух. Так вот медитация это тренировка для вашего духа. Это очень легко. Просто концентрируйтесь на вашем дыхании. Понимаете, мы каждую секунду нагружаем голову: я должен сделать это и потом еще это, мы думаем о нашей работе, доме и еще тысячи важных и не важных вещей. А знаете, что делает человек, когда рождается? Самое первое наше действие в жизни? Он делает вдох. А самое последнее, что каждый человек делает в жизни? Он выдыхает. Всю жизнь мы вдыхаем и выдыхаем, но мы не думаем об этом. Подарите своей голове немного тишины. Загляните внутрь и послушайте свое дыхание.

В Индии медитируют не просто многие – большинство. В Беларуси йога на пике популярности. Тысячи людей увлеклись этой наукой жизни, занятия проводят даже в парках. Сатья говорит, что белорусы такие же спокойные, как индусы. Только на улицах у нас еще меньше шума. Можно сказать, условия для медитации еще лучше, чем у него на родине.



Сатья Пракаш Шарма:

Да-да, это правда. Если хочешь медитировать в Индии, ищешь тихое место. В лесу или в горах. А здесь медитировать можно буквально повсюду.

А вот шокирующие туристов трюки вроде левитации или хождения по битому стеклу противоречат принципам йоги. Все что может причинить боль телу или духу – это уже не про йогу.

Сатья Пракаш Шарма:

Если вы поднимаете руки и чувствуете свое тело, но можете наслаждаться этим ощущением - это йога. Если вы можете нанести себе вред и вынуждены преодолевать боль и самого себя, это уже не йога.

Вот так готовится особый индийский хлеб. Сатья, как и большинство индусов, вегетарианец. В жизни не пробовал мяса. В основе питания – законы Аюрведы.



Сатья Пракаш Шарма:

А правда, что в Индии также любят картошку, как в Беларуси?

Сатья Пракаш Шарма:

Да, у нас очень много блюд из картошки. Каждая хозяйка знает: если она готовит бобовые, надо добавить картошку. У нас ее несколько сортов. Я был приятно удивлен, когда пошел на минский рынок и нашел там точно такую же картошку, как у себя дома. А еще вы также, как и мы, добавляете в еду травы. Правда, не такие, как в Индии. И, конечно, у нас очень много специй.

Что еще общего у двух, казалось бы, таких далеких культур на неделе вспоминали ни раз. Не раз говорили и об общих интересах на самом высоком уровне. Первый официальный визит в Беларусь президента Индии.

Индия – одна из первых стран, признавших суверенную Беларусь. История взаимоотношений уже сложилась. В 1997 Александр Лукашенко посетил Индию впервые, а спустя 10 лет состоялся еще одни визит. И вот тогда впервые белорусский лидер встретился с Пранабам Мукерджи, занимавшим должность министра иностранных дел.

Сегодня страны не только поддерживают друг друга на международной арене, но и строят взаимовыгодные двусторонние отношения с большим потенциалом.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, мы никогда не скрывали той гордости за отношения с Индией. Я всегда говорил, что попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваше.

И, естественно, господин президент, я не стану скрывать, мы хотели бы более глубоких и обширных отношений с такой страной, как Индия, тем более что у нас прекрасная история отношений со времен Советского Союза. И я хочу, чтобы вы знали: мы готовы пройти свой путь быстро, эффективно, ответственно. И если будет на то ваша воля, мы очень быстро можем поднять наши и торгово-экономические отношения на нормальный уровень, соответствующий нашим потенциалам.

Интерес не формальный – от теплого приветствия к деловым предложениям, от разговоров к делу. Индия – крупнейший экспортер, но и белорусам есть что предложить. Тракторы, большегрузы, коммунальная и дорожно-строительная техника. Речь не только о купле-продаже, речь о создании сервисных центров и совестных производств.



Пранаб Мукерджи:

Правительство Индии недавно приняло решение признать Беларусь рыночной экономикой. И это улучшит торгово-экономические отношения во много раз в ближайшие годы. Также Индия намерена выделить для своих компаний кредитную линию в $100 млн для реализации совместных с Беларусью проектов.

В первый же день визита подписана дорожная карта белорусско-индийских отношений.

Впрочем, это далеко не единственный документ, подписанный в Минске. Вместе с президентом приехал целый десант индийских бизнесменов. Встречи в правительстве, парламенте, на производствах и, наконец, бизнес-форум. Импульс деловым кругам придает присутствие на открытии лидеров двух стран. Условия для бизнеса обещают создать самые выгодные, индийских бизнесменов ждут в нашем индустриальном парке.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В наше непростое время очень многие предприниматели, бизнесмены, руководители крупных предприятий говорят о кредитовании, финансировании более выгодном и льготном. В результате наших последних визитов и договоренностей в Азиатском регионе с Китайской Народной Республикой, Пакистаном, Индией, ранее Вьетнамом и другими государствами, проблем с кредитами нет. Высказался и президент Индии о том, что Правительство поддерживает и будет поддерживать индийские и белорусские компании, предоставлять им льготные кредиты для кредитования эффективных проектов. Поэтому, я бы сказал, впервые в истории в Беларуси созданы такие уникальные условия для работы бизнеса. Главное – это проекты. Скажу откровенно, их просто не хватает сегодня. Потому что ужесточился подход к ним: просто так, без всяких гарантий, производить и на склад складывать продукцию в наше время дело плохое. Поэтому есть хороший проект – будем поддерживать, будем финансировать.

Гродно-Минск. Телемост. Бизнес-форум и открытие памятного знака. Гродненская ТЭЦ-2 – это доказательство успешности совместного проекта. Индийская компания участвовала в реконструкции, инвестировала более 50 миллионов долларов.



Владимир Шатерник, генеральный директор РУП «Гродноэнерго»:

Мы достигли экономии в 130 млн кубических метров газа, что соответствует 24 млн долларов в год.

Самар Шакил уже пять лет представляет на пространстве крупнейшей страны южной Азии интересы белорусского гиганта. Достоинства БелАЗа там уже оценили.

Самар Шакил, исполнительный директор «BelAZ-Enrika Mining equipmets andservices» (Беларусь-Индия):

Наша задача сейчас не только толкать «БелАЗ» на индийском рынке, который, кстати, великолепно себя показал в самых тяжелых наших погодных условиях, где плюс 52 градуса. Очень хороший отклик, расход топлива. Сейчас крупный индийский капитал собирается делать большие вложения в Африке, в Австралии, в Индонезии. Мы хотим, чтобы они посмотрели на «БелАЗ».

Олег Степук, первый заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Наше сегодняшнее соглашение, которое мы подписали, имеет пятилетний контракт, где оговорена сумма около 100 миллионов долларов.

МТЗ, Гомсельмаш, подшипниковый завод. Новые контракты и новые поставки.



Александр Лабусов, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

На 1 млн долларов мы контракт подписали, и обеспечим эти поставки. Кроме того, сейчас будем сертифицировать нашу новую продукцию на железных дорогах Индии. В перспективе полагаем еще раз удвоить свои поставки туда.

Индия и фармацевтика, словосочетание известное на весь мир. Обе страны готовы к новым проектам.



Рамдас Куте, глава фармацевтической компании (Индия):

Наша компания производит таблетки, масла и кремы. Работаем на многих рынках, в том числе в России и Казахстане. А вот в Беларуси аналогов наших препаратов пока нет. Так что хотим предложить вам уникальные продукты. Подумываем о развитии здесь СПА, массажа и йоги.

Наш Минздрав предлагает сразу три новых инвестпроекта на сумму более 50 миллионов долларов. Вот такие операционные столы – современные, способные работать в самых отдаленных точках и сложных условиях, разработаны в Беларуси. Их уже испытывают индийские врачи. А вот эти наши мониторы установлены на индийских танках.

Николай Домбровский, заместитель директора научно-исследовательского унитарного предприятия:

Подписан контракт на модернизацию индийских танков, где мы будем предлагать более совершенную модель, современную модель этого монитора. Если вы видите, цветная, с повышенным разрешением. Мы будем предлагать новинки и для авиации. Это самый современный монитор с мощным встроенным вычислителем.

В ближайших планах нашего научного института открыть совместное предприятие на территории Индии.

Обсудить возможные точки соприкосновения с «Беларусьфильмом» из Боливуда прилетели даже знаменитые на весть мир киношники.

Новые цифры, новые контракты и новые партнеры – итог первого официального визита президента Индии в Беларусь.



Пранаб Мукерджи по образованию журналист, политолог, историк. У руля государства три года. Но со своей позицией в отношении Беларуси определился уже давно.

В суете мировой политики есть место и для надежных партнеров, и для родственных мировоззрений. Пусть и на расстоянии тысячи километров, о чем поет и Светлана Агарвал. И дело тут не в текстах песен. Славянка, владеющая хинди, белорусская певица замужем за индийским бизнесменом. От девичьей любви к индийским фильмам судьба привела к любви в реальной жизни.



Свои костюмы Светлана привозит из Мумбаи, самого сердца Боливуда. Это та самая одежда, которую носят индийские женщины. Конечно, не каждый день – и дорого, и тяжело. Но по праздникам девушки себе не отказывают. Украшения в Индии любят, как специи. Браслеты или чури, а вот то самое украшение на лоб. Можно обойтись без мейкапа, но про него не забывает ни одна индианка.

Прежде чем запеть песни из любимых фильмов, Светлана взялась за изучение хинди.



Светлана Агарвал, певица:

Поначалу было тяжело, потому что язык достаточно сложный. Он, как русский язык. Все времена, окончания – все меняется.

Правда, как выяснилось, у двух близких для Светланы Агарвал языков не так уж и мало общего.



Светлана Агарвал, певица:

Есть и похожие слова с русским языком. Брат, например. Брат и есть брат. Например, в Индии говорят ма – мама.

В общем, какими бы разными не казались два этих мира, славянский и индийский, общие ценности всегда создадут фундамент для мирного партнерского и даже семейного союза.



Светлана Агарвал, певица:

Попав первый раз в индийскую среду, я не чувствовала себя дискомфортно. Потому что индийцы сами по себе очень дружелюбны, гостеприимны, очень улыбчивые – все приглашают в гости, поят чаем. Чай у них делают с молоком и специями. Что меня удивляло и удивляет в Индии, глубоко почитание старших. У нас есть семейные праздники, чаепития за самоваром с пряниками. В Индии то же самое, но просто другой набор продуктов на столе.

Между тем, на столе у посла Индии в Минске нередко бывают именно белорусские продукты.

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

У вас есть такой вкусный суп – борщ. Мне очень нравится это блюдо. Конечно, я люблю драники. Все любят драники.

Белорусская молочка для представителей Индии – это, как для нас индийские специи. Глаза разбегаются. Там из молока принято готовить только сладости. А у нас ассортимент с огромным перечнем…

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Сметана, кефир, мороженое, йогурты, творог. Что конкретно я люблю, так это вашу простоквашу.

О здоровом питании, кстати, господин посол говорит неспроста. Истинный представитель Индии и сам занимается йогой, и всех желающих приглашает. В конце июня Минск приобщится к международному марафону. Каждый желающий может прийти на бесплатный мастер-класс.

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Мастер-класс пройдет в парке Горького. Я мечтаю собрать 5 тысяч белорусов. В вашей стране около 10 млн жителей, и 20% из них занимается йогой. Это отличный показатель!

После визита в Минск индийской делегации во главе с президентом дипломаты говорят о новых перспективах. Фармацевты из этой страны готовы вкладывать в Беларусь, промышленность и сельское хозяйство – закупать нашу технику. Белорусско-индийский товарооборот будет расти.

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Потенциал экономики сейчас ограничен. Но мы нацелены на товарооборот в миллиард долларов. Это не мало, но и не много. Есть множество возможностей, чтобы добиться этой цели.

И вот очередная порция красок в белорусско-индийской палитре. Индуистский фестиваль, праздник Холи или бенгальский Новый год добрался до нашей столицы. Кстати, еще одно совпадение: в Индии праздник проходит, как правило, в февраля или марте, а один из главных ритуалов – сжигание чучела. Почти как наша Масленица. В общем-то легенд по поводу происхождении этого праздника много, но главное – это самый красочный праздник в мире.



Екатерина Жилянина, СТВ:

Посыпать себя, а заодно и всех окружающих лечебными травами, то есть цветными красками, советуют даже священные лекари Аюрведы. Говорят, так можно отпугнуть все болезни. А сопровождается все это действо нужно криками «Да здравствует Холи!» – «Холи, Хай!»