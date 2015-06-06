«От А до Я – Австралия» – фильм программы «Картина мира» с Юрием Козиятко. Часть вторая

В прошлой программе мы показали первую часть фильма об Австралии. Сегодня – часть вторая. Из которой следует, что на самом удаленном континенте много близких для Беларуси тем. И березки есть, и кенгуру (но кенгуру не близкие, но скачут по снегу – это нам близко), и самая высокая вершина Австралии носит имя уроженца Беларуси. Смотрим фильм!



Мельбурн считается городом трамваев. Их яркая раскраска делает жизнь веселее.

Мельбурн – самый южный город-миллионник на земле, культурная и спортивная столица Австралии.

Еще одна визитка этого города – старый железнодорожный вокзал «Флиндерс». Необычная архитектура объясняется тем, что этот проект англичане разрабатывали для станции в индийском городе Мумбаи. Викторианская и современная архитектура прекрасно соседствуют в Мельбурне.

Тут ежегодно проходят три международных фестиваля: кино, искусств и комедии. И уличная культура не дает о себе забыть.

Кстати, улочку, отданную на откуп мастерам граффити, можно встретить не только в Мельбурне, но и в любом австралийском городе. И нашим городским начальникам вместо того, чтобы регулярно закрашивать надписи и рисунки на стенах жилых домов, стоило бы использовать такой способ борьбы с подпольным самовыражением.

Исторической вехой для Мельбурна стал 1956 год – первые Олимпийские игры с австралийской пропиской.

В историю белорусского спорта вошел легкоатлет Михаил Кривонос, завоевавший в этом городе олимпийское «серебро» в метании молота (естественно, в копилку сборной Советского Союза). Зато на следующей австралийской Олимпиаде сборная уже независимой Беларуси громко заявила о себе.

Сидней 2000-й. Здесь все и происходило, и это была одна из самых успешных, даже самая успешная на тот момент Олимпиада для новой Беларуси: 17 медалей, 3 из них золотые. И Беларусь оказалась в первой половине списка стран-участниц Олимпийских игр.

По количеству медалей у Беларуси 15 место из 200 стран-участниц.

Талисманами Олимпиады в Сиднее стали не кенгуру, не эму и не коала, а кукабара, ехидна и утконос по имени Олли, Милли и Сид. Олли – это созвучие Олимпиаде, Милли – в знак того, что Игры проводились в 2000 году, во время Миллениума, а Сид, понятное дело, в честь Сиднея. Олимпиада прославила Сидней на весь мир.

Виктор Монти, житель г. Сиднея (Австралия):

Город достиг наивысшего расцвета. Мы наслаждались этим моментом и были очень счастливы.

Право принимать Олимпийские игры, а, значит, потратить огромные деньги на строительство спортивных объектов, не вызвало сомнений даже у австралийских скупердяев.

Борис Грейс, главный редактор «Русского радио Австралии»:

Когда объявили, что Сидней победил, тут такое празднество было. Бизнесы бесплатно давали бензин. Там на протяжении пяти часов можно было подъехать на колонку, заправить машину бесплатно, потому что хозяин был счастливый. Какие-то рестораны бесплатно давали кофе, чай, еду.

Виктор Монти, житель г. Сиднея (Австралия):

Огромное количество людей приехало сюда из разных стран мира и они говорили: «Посмотрите, как здесь замечательно! Просто превосходно!»

Джон Корбетт, житель г. Сиднея (Австралия):

До 2000 года это была западная окраина, сюда было опасно приезжать. Здесь дурно пахло и в основном жили люди из низких слоев общества. А сегодня вы здесь видите современные офисные здания, жилые дома у реки, все чисто.

Так выглядел Сидней 100 лет назад. И, оказавшись на улицах старого города, грех его не сфотографировать. А вот так выглядит Сидней сегодня – это самый крупный город Австралии.

Такой вид открывается с моста Харбор. Это самая узнаваемая достопримечательность Австралии. Весь мир его видит, когда Новый год шествует по планете и над «мостом-вешалкой» расцветает грандиозный фейерверк.

А вот еще одно архитектурное чудо света.

Главная открытка Австралии – театр под парусами, он же оперный театр в Сиднее. Арии отсюда не слышны, зато можно посидеть и послушать крик чаек и шум морской волны.

Над водой – белые ракушки, или белые паруса, или раскрепостите свою фантазию. Королева Елизавета II, открывая этот комплекс в 1973 году, сравнила его по величию с египетскими пирамидами.

А пирамиды из нержавеющей стали венчают еще одно важное здание – главный парламент страны. Демократичность архитектуры – как символ австралийской демократии. Никаких колонн и куполов.

Канберра – очень маленький, душевный и почти семейный городок. Зато здесь расположены парламент и многие министерства.

Город прячется за холмами, он построен в гармонии с природой. В списке крупных городов страны столица с населением 350 тысяч человек лишь на восьмом месте.

Впрочем, в Австралии городами считаются населенные пункты уже с 1 тысячей жителей. У нас таких маленьких нет.

На улицах провинциальных австралийских городков и крупных мегаполисов бродяг и бомжей встретишь гораздо реже, чем на Пикадилли или Елисейских полях, например. Еще одно интересное наблюдение: австралийские бродяги выглядят вполне прилично, некоторые даже стихи пишут.

Порой приходилось ломать голову: это бездомный или утомленный путешествием скряга?

А в Мельбурне нас ввели в заблуждение молодые люди, ночевавшие на тротуаре у входа в магазин. Оказалось, они «столбили» очередь перед распродажей.

Покупатель:

Через два дня здесь будут продавать ограниченную серию кроссовок. Я здесь уже двое суток. Но, к сожалению, только пятый в очереди.

И этот человек – бездомный. Но не безнадежный.

Журнал, который он продает, нельзя купить в киоске или найти на столике в кафе, а только у таких уличных торговцев.

Джероми Кливз, продавец журнала «Big issue» (Австралия):

«Big issue» – это социальный журнал, который дает работу бездомным и людям с различными проблемами. Продавая его, можно зарабатывать на жизнь и таким образом вернуться к нормальной жизни.

Мы спросили, какие новости волнуют австралийцев.

Джероми Кливз, продавец журнала «Big issue» (Австралия):

Новостей очень много. Думаю, сейчас всех волнует политическая ситуация в стране. Например, деятельность нынешнего премьера Тонни Эбота.

Премьер-министр – главный политический пост в Австралии. Почти автоматически он достается лидеру партии, набравшей на парламентских выборах наибольшее количество мандатов. А голосовать австралийцев заставляют.

Джорджия Гластонберри, житель г. Мельбурн (Австралия):

У нас обязательное участие в выборах, ты обязан прийти и проголосовать, иначе – штраф! Поэтому на выборы приходят 98%. Это гораздо больше, чем в других странах. В Америке, наверное, процентов 50.

А что еще, кроме высокой активности избирателей, роднит Беларусь и Австралию? За ответом на этот вопрос отправимся с восточного побережья на западный хутор Зеленого континента.

Рука об руку небоскребы и домики викторианской эпохи – добро пожаловать в Западную Австралию. Перт.

Еще раз вспомним этот «шашлык», демонстрирующий разнообразие природных ресурсов. Промышленный бум на Западе континента сделал эти края богатыми.

Несколько лет назад Перт занимал первое место среди австралийских городов по количеству живущих тут миллионеров.

Один из представителей зажиточной элиты Уорен Рейнолдс является почетным консулом Республики Беларусь в Австралии.

Юрия Козиятко:

Мы не могли прибыть к вам, не вручив вам белорусский флаг, поскольку у вас в офисе нет белорусского флага. Почетный консул Беларуси, я думаю, должен такой флаг иметь где-то на стене.

Уоррен Рейнольдс, почетный консул Республики Беларусь в Австралии:

Большое спасибо. Это очень красивый флаг. Я повешу его на почетное место перед входом в мой офис.

Уорену принадлежит сеть придорожных ресторанов быстрого питания. Эдакий доморощенный «Мак Дональдс».

Керша Хемнт, продавец (г. Перт, Австрадия):

Людям, которые много времени проводят за рулем, никак не обойтись без порции горячего кофе.

Для такого бизнеса очень подходит транзитная страна. Поэтому австралийский предприниматель присматривается к Беларуси.

Уорен считает, что Беларусь привлекательна для инвесторов.

Уоррен Рейнольдс, почетный консул Республики Беларусь в Австралии:

Уже сегодня есть отрасли, выгодные для инвестирования: молочная промышленность, электроника, производство калийных удобрений и, конечно, производство тракторов и грузовиков, которые считаются продукцией мирового уровня.

Многие австралийские бизнесмены открывают для себя Беларусь.

Майкл Гилс, предприниматель (Австралия):

Когда я посетил завод «БелАЗ» в Беларуси, был очень впечатлен его масштабом по сравнению с австралийской компанией, которая также производит автомобили.

Как раз-таки Майкл познакомил нас с австралийскими фермерами. Но белорусскую технику предложить им пока не успел.

Машинка эта небыстрая: 40 км/ч – максимальная скорость. Но хорошая. К сожалению, не белорусская техника, но, может быть, когда-то и белорусские тракторы, другая белорусская сельхозтехника появятся на этой ферме.

В советские времена тракторы из Беларуси продавались на австралийском рынке. Но добротную репутацию завоевать не смогли.

Майкл Гилс, предприниматель (Австралия):

Главный провал заключается в отсутствии хорошего сервисного обслуживания.

Хотя двигатель и устройство белорусских тракторов весьма не плохие, считает Майкл.

Майкл Гилс, предприниматель (Австралия):

Белорусские тракторы можно сравнивать с более дешевыми китайскими, но по многим характеристикам они не уступают и дорогим машинам, таким как «Джон Дир», и вполне могут конкурировать в среднем классе.

Такой трактор – мечта австралийского фермера: почти «БелАЗ» по размеру, 550 лошадиных сил, он может тащить сеялку шириной более 20 метров. Пока МТЗ таких не выпускает, но говорят, что и белорусские тракторы вполне пригодятся на полях Австралии.

Не на одних же тракторах свет клином сошелся. В Сиднее на стоянке мотоциклов бросился в глаза российский «Урал» с коляской. Он выделялся в компании легковесных «точил». Может, и минский мотоцикл, ставший культовым в далеком Вьетнаме, обкатает когда-нибудь австралийские дороги?

Небольшими порциями Австралия уже переваривает белорусские товары. На прилавках они соседствуют с импортом из других стран нашего региона.

Мы зашли случайно в маленький магазинчик в тихом квартале и обнаружили, что здесь очень много продуктов, которые могла бы поставлять сюда и Беларусь, но поставляют другие соседние республики. Например, гречка украинская, сухари из Киева привезли сюда, в Мельбурн. Консервы из Украины. У нас таких тоже навалом. Даже мороженый хлеб есть, черный. Черный хлеб – это большая редкость в Австралии. «Русский мороженый хлеб» из Риги.

Белорусские продукты тоже нашли. Икра белорусская, капуста морская белорусская – диковинка.

Наталья, продавец (г. Мельбурн, Австралия):

Селедка белорусская «Санта Бремор» очень хорошо продается. Люди распробовали, стали покупать. Будем заказывать больше. Сало всегда спрашивают, но оно у нас редко бывает.

Отправляемся еще в один эмигрантский магазин.

Еще один маленький магазинчик, где продают русские продукты, – в тихом, но промышленном районе – называется «Дары России». Русские продукты, деликатесы, пиво, вино и водка. Посмотрим, есть ли тут белорусское что-нибудь.

Белорусского алкоголя тут нет, зато сало имеется. И по советской традиции хозяин достает шмат из-под прилавка.

Сало – продукт для редких ценителей. Австралийцы-то выращивают свиней мясных пород – для стейков.

Светлана, житель г. Мельбурн (Австралия):

Каких продуктов не хватает, которых душа просит? Я покупаю то, что я не умею делать сама, и то, что я люблю с детства. Торты. Это не с детства, просто мне кто-то дал попробовать – мне понравилось. Знаю, что здесь продается.

Покупательница говорит про икру минтаевую из Беларуси. Понравилась ей. Так, может, и австралийцам надо предложить что-то новенькое, чего не пробовали до сих пор. Не все же им «Веджимайтом» давиться.

Самое время рассказать об австралийской гастрономии. «Веджимайт» – одна из диковинок.

«Веджимайт» – это такая австралийская паста, австралийское ноу-хау. В Австралии изобрели пасту, которой больше нет нигде в мире. И если приедете в Австралию, обязательно везите с собой «Веджимайт».

Артем Зайцев, житель г. Мельбурн (Австралия):

Я точно знаю, что оно бутерброды делает более вкусными с точки зрения австралийца. Не с точки зрения любого обывателя. Они с детства едят. В 1922 году изобретено, оно сделано на основе пивного сусла, то есть там дрожжевая какая-то основа. Немножко солененький, горьковатый такой вкус. Очень тоненьким слоем намазывается на бутерброд, сверху намазывается авокадо, потом кладутся тонко порезанные томаты и сыр.

Квасной австралийский патриотизм не ограничивается «Веджимайтом».

Система «Зроблена ў Беларусі» безотказно действует и в Австралии. Все продукты, выращенные на этой земле, помечены специальным значком – зеленый треугольник с символом кенгуру. То есть продукт, произведенный в Австралии. Порой это просто реклама собственного производства. Например, картофель. Великолепный вкуснейший австралийский картофель. Или великолепные вкуснейшие австралийские ананасы. Так что поддерживают собственного производителя и побуждают из патриотических целей покупать свою продукцию.

Джессика Смит, житель г. Балларат (Австралия):

Да-да, я предпочитаю покупать австралийские товары. Они самые лучшие.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Товаров, которые мы производим, хватает не только для себя, но и на экспорт, поэтому не приходится ввозить продукты извне.

Кстати говоря, многое запрещено ввозить в Австралию. Еще в Объединенных Арабских Эмиратах при посадке в самолет ручную кладь пассажиров буквально обыскивали – нет ли там каких-нибудь продуктов? А на подлете к далекому материку список нон-грата напомнила миграционная карта.

В запретном списке, наряду с наркотиками, оружием, порнографией – продукты питания. Запрещено ввозить животных. Кстати, солому запрещено ввозить. Так что изделиям из белорусской соломки въезд в Австралию тоже закрыт. Изделия из дерева также попадают в список нон-грата.

И есть даже такой, казалось бы, необычный вопрос: не приходилось ли вам в последние 30 дней контактировать с животными на фермах.

Майкл Гилет, фермер (Австралия):

Я думаю, это правильно. Благодаря запретам австралийские коровы не заражаются болезнями, от которых страдает европейское животноводство.

Так что мясо с кровью в Австралии можно есть смело. Стейк – фирменное австралийское блюдо. Даже более популярное, чем рыба в стране, окруженной морями.

Брюс Макдональд и Кен Килли, рыбаки (Австралия):

В нашей стране и рыба, и мясо одинаково хороши.

Этих рыбаков-любителей мы встретили на западе Австралии в бухте под названием «фишермен», то есть в рыбацкой бухте. Рыбацкая профессия тут увековечена скульптурно. Но корзины с таким богатым уловом встречаются все реже.

Брюс Макдональд и Кен Килли, рыбаки (Австралия):

Рыбы у берегов стало меньше. За ней нужно идти в дальние воды, а это невыгодно.

Андрей Федоров, житель г. Мельбурн (Австралия):

Здесь очень высокая оплата труда любых работников, в том числе и рыбаков. Чтобы им выйти в море, поймать эту рыбу, нужно заплатить большие деньги, плюс налоги, плюс какое-то оборудование, обслуживание. Вот из-за этого рыба дорогая.

Производство мяса гораздо дешевле.

По экспорту говядины Австралия вторая страна в мире.

А к стейку из мраморного мяса очень подходит содержимое дубовых емкостей.

Эти бочки, конечно же, не для засолки огурцов. Винный погреб для Австралии – обычное дело.

Первый виноградник посадил первый губернатор Австралии Артур Филипп. И было это в конце XVIII века. Но только в последние 30-40 лет мир распробовал австралийский шираз. От экспорта вина Австралия получает ежегодно более 2 млрд долларов

Уэйн Сечейсер, сомелье (Австралия):

Австралийское вино разное, как и вкусы людей. Но очевидно, что оно одно из лучших в мире.

Какие вина (белые или красные) предпочитают посетители? Из опыта могу сказать, что красные. Мне они тоже больше нравятся – они более согревающие.

Сейчас в Австралии зима, значит, нужно пить красное вино. Вы, европейцы, не так уж это замечаете, а вот мы мерзнем.

Подобно людям и австралийские растения – коренные и привезенные из Европы – чувствуют зиму по-разному.

Артем Зайцев, житель г. Мельбурн (Австралия):

Сейчас у нас зима. Одни деревья стоят с листвой, а наши березки – без листьев. Они чувствуют приближение холодов и, как у себя на родине, сбрасывают листву, тогда как австралийская фауна уже привыкла к этим условиям и всегда остается зеленой. Австралийские деревья сбрасывают кору.

А летние деньки – горячая пора на зеленом континенте. Если не сказать, адская.

На въезде в заповедник – табло с рейтингом пожарной опасности. Пожары – это настоящее национальное бедствие для этого континента. Зимой, как правило, низкий уровень, а летом бывает высокий, супер высокий, даже экстремальный, когда запрещено даже курить.

Из-за сильного ветра неуправляемые пожары охватывают огромные территории. Десятки людей погибают в огне.

Петр Ледовский, менеджер IT-компании, (г. Перт, Австралия):

Уйти от пожара, который распространяется под воздействием ветра и который идет со скоростью 100-120 км/ч, практически невозможно, от него невозможно спастись. Люди, которые даже пытаются в наше время спасти свои дома, остаются в домах, когда объявляют эвакуацию, пытаются каким-то образом защититься при помощи воды, – это бессмысленно, потому что когда волна огня идет, она уничтожает все на своем пути, там не остается вообще ничего.

Самый засушливый континент на Земле – не Африка, а именно Австралия. В жаркую пору исчезают многие австралийские реки.

А самое большое озеро, Эйр, максимально заполнялось водой всего несколько раз за столетие. Впрочем, это озеро соленое. Пресная вода для Австралии – роскошь.

Австралия всегда испытывала дефицит пресной воды. Благодаря дождю собирают влагу в специальные емкости. И это спасает города, которые находятся на побережье. А стоит отъехать в горные района, и здесь все по-другому. Есть прекрасные озера, похожие на наши Браславские. Если «срезать» горы, то очень похожи.

Картинка, как говорится, звенит, не правда ли? Особенно на закате.

В этих почти альпийских краях мы оказались на пути к самой высокой вершине Австралии.

Еще фантаст Жюль Верн отправлял читателя в эти края в поисках капитана Гранта.

Костюшко – гора очень красивая. Полюбоваться ею приезжают люди из разных стран мира. Для восхождения она несложная.

Но лучше это делать летом, убедились мы, забравшись на гору австралийской зимой.

2228 м над уровнем моря – это самая высокая точка Австралии. Мы находимся чуть ниже, на двухтысячной отметке. Но отсюда прекрасно видна гора Костюшко, названная именем нашего земляка, родившегося на территории нынешней Брестской области. Там побывали белорусские альпинисты. Мы тоже решили на самой высокой точке Австралии водрузить белорусский флаг. Белорусский флаг и австралийские угги – два символа двух стран на самой высокой точке этого континента.

Аборигены называют самую высокую вершину по-своему – Тарганжил. Может, потому что имя «Костюшко» выговорить не получается. По-австралийски они произносят его совершенно по-другому – «козиоско», а не Костюшко. Как видят, так и читают.

Эта очаровательная девушка, прочитав визитку вашего покорного слуги, охотно поверила, что все белорусы из одного племени «кози»: «козиоско», «козиятко», и так далее. Так что пиво, которое она продает, смело можно внести в список белорусских брендов.

Не только пивом белорусской тематики и обилием пресной воды горные районы Австралии отличаются от пустынной местности.

На самом засушливом континенте мира снежный покров – более 30 см. И это только начало зимы.

На горе Костюшко снег лежит несколько месяцев в году. Поэтому в Австралии есть даже горнолыжные курорты. Правда, мы застали белый покров только на вершине, а внизу, в местечке Трэдбо, поговаривали: будет праздник и на нашей улице.

Но случилось так, что «праздник» нагрянул в окрестности Сиднея. При температуре плюс 20 кенгуру по снегу «рысью» обновляли путь. Вот и угадай после этого, как одеваться в Австралии.

Артем Зайцев, житель г. Мельбурн (Австралия):

Снег есть в некоторых местах в горах, но температура, например, в Мельбурне держится зимой плюс 6 – плюс 10. Даже я слышал где-то фразу, что ноги в тепле не обязательно держать против того, как меня бабушка учила, что можешь куртку не одеть, но чтобы ноги были обязательно в тепле. Здесь почему-то абсолютно по-другому это говорят. Вообще, Австралия – это страна «вверх тормашками». В Австралии придумали угги, чтобы ноги были в тепле? Да, кстати, противоречиво, то есть они могут один день в уггах ходить, а другой – в шлепках.

Угги, пригодившиеся в горах, носят и зимой, и летом. И не только в Австралии. Даже у нас и даже вовсе не модники променяли валенки на австралийские сапоги из овечьей шкуры.

Людмила Фишман, директор фабрики «Uggs Australia»:

У нас есть стили, которые мы сделали для Беверлихилз, для Мувистарз, для певцов. И они продавались до 500-600 долларов. Джей Ло купила четыре пары нашей обуви разного цвета, Клаудия Шифер купила обувь.

«Застрельщицами» моды в свое время стали звезды заокеанского шоу-бизнеса: Бритни Спирс и Памелла Андерсон носили угги с шортами. И наши белорусские теледивы подхватили тренд.

Шьют в Австралии настоящие угги. Сейчас мы находимся в цеху и попытаемся сделать угги, которые, может, потом наденет какая-то белорусская звезда. Из кусочков кожи получаются угги – конкуренты нашим валенкам.

На ногах австралийцев угги встречаются реже, чем в рекламных проспектах и на прилавках сувенирных магазинов. Разве что туристы щеголяют в австралийской народной обуви, да практичные фермеры – на «скорую ногу», выйти во двор, покормить скотинку.

Жительница Австралии:

Да, в них тепло, и они не требуют особого ухода, просто стряхнул пыль и все.

Угги, кенгуру, «Веджимайт», Большой барьерный риф – список символов Австралии этим не ограничивается.

Сегодня туристы из всех стран мира тратят деньги и приезжают в Австралию, чтобы полюбоваться визитной карточкой континента.

В рейтинге популярности 12 апостолов занимают второе место после Сиднейского оперного театра.

Великолепие викторианского побережья особенно поражает с воздуха. Если подняться на вертолет, можно рассмотреть, что апостолов уже не 12. Море подтачивает побережье, недавно обрушился еще один и осталось всего восемь скал и легенда.

А теперь – о других австралийских «апостолах». На это звание в рок-музыке претендует всемирно известная группа «AC/DC».

Рок-бэнд занимал первые позиции в мировых чартах в 90-х годах прошлого столетия, но и сегодня собирает рекордную аудиторию, сравнимую с футбольным безумием на бразильском стадионе «Маракана».

Фанатов «АС/DС» можно встретить в любой стране, и в Беларуси тоже. И, естественно, в Австралии, на родине этой группы, поэтому такие маечки в Австралии – дело совершенно обычное.

Эмма Кларк, житель г. Мельбурн (Австралия):

Это популярная австралийская рок-группа, известная также в Европе и Америке. Она очень классная. Когда она появилась, вышел прекрасный клип на песню «Дорога в ад», и его показывали на большом экране, который был вывешен на этой улице.

Городские власти Мельбурна решили увековечить звезд.

Джорджия Гластонберри, житель г. Мельбурн (Авсралия):

«AC/DC» – это наш символ, поэтому в их честь назвали эту улицу.

Музыкальную историю Австралии зачинали еще аборигены. Фирменный древний инструмент – диджириду – длинная труба из ветки эвкалипта, которую по центру прогрызли муравьи-термиты. Играть на ней непросто.

Кроме диджириду и «AC/DC» музыкальную славу Австралии преумножили группа «Bee Gees» и принцесса поп-музыки Кайли Миноуг.

Считается, что Австралия – в первой тройке на музыкальной карте мира. И сами австралийцы – народ нескучный. Кроме современных дискотек в каждом городе можно увидеть милые ретро-вечеринки.

Австралия родила немало всемирно известных имен. Актеры Пол Хоган, Рассел Кроу, Николь Кидман, Кейт Бланшет. Именно в Австралии родился мировой медиамагнат Руперт Мердоки и основатель скандального сайта «Викиликс» Джулиан Ассандж.

А это уже не Кайли Миногу и не «AC/DC», конечно. Это видеоклип диджея Рэдфу, в котором роль стюардессы досталась белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

Куда они направляются на этом самолете? Возможно, в Австралию. Американский шоумен прилетал сюда для участия в телепроекте, а Вика Азаренко не раз следовала за своим бывшим уже бойфрендом. Но знают Вику в Австралии, конечно, в другом качестве – как звезду мирового тенниса.

Пэт Уилсон, житель г. Мельбурн (Австралия):

Да, конечно, знаю вашу теннисистку.

Джеф Никазе, житель г. Мельбурн (Австралия):

Знаю, что она выигрывает большие турниры.

У арены, где бьются за кубок «Большого шлема», памятник «богу» австралийского тенниса. Рядом с ним впору изваять силуэт белорусской чемпионки.

Род Лейвер – легенда австралийского тенниса. И сегодня в Мельбурне не менее известна Виктория Азаренко. Наша белорусская Вика дважды выигрывала на кортах Australian open. Правда, Вика не левша, как Род Лейвер, а правша.

В 2012 и 2013 годах Виктория выигрывала по-взрослому, что звучит весьма двусмысленно, потому что на Открытом чемпионате Австралии Вика победила еще в 2005 году – в юниорском разряде.

Андрей Федоров, житель г. Мельбурн (Австралия):

Азаренке очень большая благодарность. Благодаря ей в Австралии хоть многие люди узнали о том, что есть такая страна Беларусь. Они, конечно, многие еще слабо представляют, где она находится.

Хотя сосед Андрея Джон МакКалах, раскрыв географию улицы, на которой кроме него, коренного австралийца, живут белорус, китаец, чилиец и эмигрант из Кореи, сходил домой за атласом, и, показывая, где же Беларусь, весьма уверенно ткнул пальцем в центр Европы.

Интересно было узнать, а что еще австралийцам известно о нашей стране.

Виктор Монти, житель г. Сидней (Австралия):

Я думаю, это очень хорошая страна: добрые люди, красавицы-девушки.

Эмма Кларк, житель г. Мельбурн (Австралия):

Я ничего не знаю о Беларуси, кроме того, что вы принимаете участие в «Евровидении».

Пэт Уилсон, житель г. Мельбурн (Австралия):

Я слышала, что Беларусь – чудесная страна. Надеюсь побывать там. Европа большая, и это ее часть.

Нессер Диб, таксист (г. Сидней, Австралия):

В новостях мы не так много слышим про Беларусь. А Беларусь – это партнер России, да? Я знаю, раньше ваша страна была в составе СССР.

Джеф Никазе, житель г. Мельбурн (Австралия):

Я знаю, что Минск был серьезно разрушен во время Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны Австралию тоже «утюжили» – японские бомбардировщики. Австралийцы воевали не только на Тихом океане, но и в Северной Африке, и в Европе. Потери среди военных и гражданского населения несоизмеримы с нашими, но это 40 тысяч жизней.

Вечный огонь. Так же, как у нас, в память о погибших во всех войнах, в которых участвовала Австралия.

В Австралии можно отыскать и наших ветеранов. Накануне 70-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков в городе Сиднее собрали участников героических дней и вручили памятные медали.

Циля Наймарк, ветеран Великой Отечественной войны (г. Сидней, Австралия):

Вручали очень торжественно, я была тронута. Где Австралия, а где Беларусь. Это просто, действительно, как батька собрал своих детей.

Молоденькой девушкой застала ее война в Беларуси.

Циля Наймарк, ветеран Великой Отечественной войны (г. Сидней, Австралия):

К сожалению, сейчас уже не такой волос, а седой весь.

Два года провела в партизанских отрядах.

Циля Наймарк, ветеран Великой Отечественной войны (г. Сидней, Австралия):

У меня есть еще знак партизана Беларуси.

И сейчас Циля Наймарк – симпатичная бабушка с доброй улыбкой и хорошей памятью.

Циля Наймарк, ветеран Великой Отечественной войны (г. Сидней, Австралия):

Ночью проснусь, и все перед глазами, все я помню.

После войны работала врачом. И уже пенсионеркой оказалась в Австралии.

Циля Наймарк, ветеран Великой Отечественной войны (г. Сидней, Австралия):

Беларусь родная. Это не красные слова, а чувства. Вот этот ковер из Беларуси. Были там и поярче цвета, но этот, когда сказали, что из Беларуси, именно его и взяла, потому что сестра у меня всегда твердила, что в Беларуси качественные вещи. Беларусь – это родина и молодость моя.

Еще одна интересная встреча ожидала нас на австралийской земле.

Внучатый племянник Якуба Коласа, ныне гражданин Новой Зеландии Антон Мицкевич родился во Владивостоке. Антон Мицкевич работает на буровой установке в Австралии, а в Беларуси не был ни разу.

Антон Мицкевич, внучатый племянник Яку Коласа (г. Перт, Австралия):

В Беларуси никогда не был. Конечно, интересно было бы туда приехать. Там все мои похоронены. Наш род древний, берет свое начало, запись еще с 1700 года. Можно проследить.

На деда моего, Бориса Михайловича, Якуб Колас очень похож. Родство есть.

Родственника Якуба Коласа мы нашли в городе Перте на Западе Австралии. Но и восточное побережье о белорусских «песнярах» наслышано.

Виктория Болонина, житель Сиднея, представляла Австралию на конкурсе «Славянский базар» в Витебске.

Виктория Болонина, певица (Австралия):

Белорусскую песню? Мама хотела, чтобы я выучила «Беловежскую пущу». Я еще ее не выучила, на самом деле.

С белорусской песней Виктория хотела бы снова приехать на «Славянский базар». О нашей стране – самые теплые воспоминания.

Виктория Болонина, певица (Австралия):

Атмосфера очень напоминает мне Австралию, по честному скажу, потому что здесь очень приветливые люди, здесь все хотят помочь чем-то, все открыты и радостно относятся к жизни. И так же я почувствовала себя в Беларуси, даже еще теплее.

В Австралии слово «Беларусь» произносят с доброй улыбкой.

Кстати, первым русскоязычным человеком, поселившимся в Австралии 200 с лишним лет назад, считается уроженец Беларуси Джон Потоцкий. А его семья явила на свет на австралийской земле первого европейского ребенка. Так что у Беларуси с Австралией давние связи.