На помощь Мозырским пограничникам пришли военнослужащие 38-й мобильной бригады

Новости Беларуси. Чтобы рубежи были под надежной защитой. В Беларуси продолжается проверка системы усиления охраны госграницы на южных рубежах. Для этого на помощь Мозырским пограничникам уже пришли военнослужащие 38-й мобильной бригады. В свою очередь, десантники отработали задачи по отражению нападения условного противника. Сейчас в поселке Костюковка на Гомельщине военнослужащие обустраивают полевой лагерь.

Кроме того, продолжается формирование штаба территориальной обороны Ельского района. Уже завершился прием офицеров, призванных из запаса. Отметим, проверка усиления охраны государственной границы проходит по поручению президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Гедько, начальник института пограничной службы:

Основная задача данного мобилизационного резерва — усиление охраны государственной границы на отдельных направлениях. В настоящее время отмобилизовано несколько подразделений. С ними проводятся занятия по слаживанию. После чего они будут направлены в территориальные органы пограничной службы и выполнять задачи непосредственно по предназначению.