Николай Чергинец и протоиерей Федор Повный проголосовали досрочно на местных выборах

Новости Беларуси. В Беларуси 22 марта - последний день досрочного голосования. За четыре дня участие в местных выборах уже принял каждый четвертый избиратель. А это свыше 1 000 700 человек.

Пока в лидерах - Гомельская и Витебская области. Причем, по оценкам специалистов, в этот раз активность избирателей значительно выше, чем на предыдущих выборах в местные советы.

Исключением не стал и сегодняшний день. С самого утра на участки приходят целыми семьями. Свой выбор делают и знаменитые граждане нашей страны: спортсмены, политики, артисты эстрады и общественные деятели. Так, проголосовать досрочно решил и Николай Чергинец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:

Я прекрасно понимаю, что значит слово – депутат. Он будет, находясь непосредственно в гуще народа, ощущать настроения, знать их мнения, советы. И пытаться всеми своими правами как депутата претворять в жизнь те заказы, которые делают его избиратели. Задача такая стоит перед вновь образованным депутатским корпусом – больше внимания уделять жителям. В первую очередь тем, кто его избрал. С ними встречаться надо.

Не остаются в стороне от избирательной кампании и представители духовенства. Так, 22 марта свой голос за будущее страны отдал протоиерей Федор Повный.

Священнослужитель признался: проголосовать досрочно решил не случайно — в воскресный день проходят традиционные службы. Кроме того, выбрать достойного кандидата — гражданский долг каждого.

Федор Повный, протоиерей:

Для того, чтобы не возмущениями и фразами мы могли формировать свою жизнь, а реальным делом – мы должны сказать свое слово. И у каждого в этот день есть такая возможность. Сказать это слово для того, чтобы люди, которые готовы где-то пожертвовать своим личным в служении всем нам, могли быть достойно выбраны.