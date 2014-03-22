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В Донецке и Харькове участники митинга требуют проведения референдума о большей самостоятельности

22 марта 2014 18:35
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Новости Украины.  Сложная обстановка сохраняется в Украине. В Донецке проходит митинг, участники которого требуют проведения в области референдума.  Манифестация мирная. Безопасность обеспечивают несколько десятков милиционеров.

Подобное мероприятие проходит и в Харькове. Митингующие собрались на центральной площади города.

Тем временем, в Киеве экстремистская группировка «Правый сектор» официально стала политической партией с аналогичным названием. В ее состав вошли и другие националистические группировки, разделяющие взгляды «Правого сектора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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