В Донецке и Харькове участники митинга требуют проведения референдума о большей самостоятельности

Новости Украины. Сложная обстановка сохраняется в Украине. В Донецке проходит митинг, участники которого требуют проведения в области референдума. Манифестация мирная. Безопасность обеспечивают несколько десятков милиционеров.

Подобное мероприятие проходит и в Харькове. Митингующие собрались на центральной площади города.

Тем временем, в Киеве экстремистская группировка «Правый сектор» официально стала политической партией с аналогичным названием. В ее состав вошли и другие националистические группировки, разделяющие взгляды «Правого сектора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.