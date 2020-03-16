Стоит подумать, как действовать соответственно и адекватно. Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью

Новости Беларуси. 16 марта Александр Лукашенко провёл встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания была ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. Глава государства заметил, что это требует внимания. И стоит подумать, как действовать соответственно и адекватно.