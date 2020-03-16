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Стоит подумать, как действовать соответственно и адекватно. Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью

16 марта 2020 11:31
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Новости Беларуси. 16 марта Александр Лукашенко провёл встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Стоит подумать, как действовать соответственно и адекватно. Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью-1

В центре внимания была ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. Глава государства заметил, что это требует внимания. И стоит подумать, как действовать соответственно и адекватно.   

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Андрей Равков # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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