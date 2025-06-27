Дзермант: Запад прилагает немалые усилия для дискредитации ЕАЭС, чтобы он развалился

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Минск на несколько дней превратился в главный центр евразийской интеграции – у нас прошел Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета, то есть встреча лидеров стран-участниц ЕАЭС.

Стоит отметить, что Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает как успехи в нашей интеграции, так и прямо озвучивает проблемные вопросы и недостатки этом процессе. Ситуация в мире такова, что мы должны интегрироваться быстрее, особенно в области новейших технологий, нам внутри Союза необходима разумная специализация в разделении труда, чтобы наиболее эффективно использовать имеющийся потенциал.

Беларусь предлагает создать из ЕАЭС союз 2.0, то есть такое объединение, в котором сделан акцент на ключевых аспектах, способствующих общему развитию, таких как научная кооперация, развитие внутреннего спроса, а частности в сфере услуг, создание транспортно-логистических хабов, объединяющих Евразию, финансовая интеграция и цифровизация. Читайте здесь.

На Евразийском форуме были подняты вопросы и информационно-политического характера, от которых нельзя закрыться только чисто экономической повесткой. Наш Союз на Западе воспринимают как конкурента и противника, и поэтому прилагают немалые усилия для его дискредитации, для того, чтобы он развалился и вместо него навязать свое доминирование, при котором все наши возможности и ресурсы будут использоваться в чужих интересах.

ЕАЭС в глобальной архитектуре интеграционных проектов может занять центральное место хотя бы потому, что через нас проходили и проходят важнейшие торговые пути, коммуникации, наша территория является кладовой ресурсов, необходимых для развития человечества. Поэтому ЕАЭС можно и нужно сопрягать с другими объединениями: ШОС, АСЕАН, БРИКС. Активно развивать сотрудничество с Африкой и Латинской Америкой. Возможно, придет время, когда и в Европе одумаются и вспомнят, что она тоже является частью Евразии, объединение которой пойдет на пользу всем.