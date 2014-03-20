Стало известно, кто сможет поступить без вступительных испытаний в белоруские вузы

Новости Беларуси. В Беларуси отменяется раздельный конкурс и расширяется целевой набор в вузы и ссузы. Это предусмотрено новой редакцией Правил приема, которая 20 марта утверждена указом Президента Беларуси. Также расширяется целевая подготовка по всем специальностям. В частности, разрешается заключение договоров между организацией-заказчиком кадров и абитуриентом, независимо от места его проживания и результатов вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступление по-новому. Утверждена новая редакция правил приёма в ВУЗы и ССУЗы Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент.

Устоявшиеся подходы к организации приёмной кампании сохраняются. Однако новая редакция правил предусматривает отмену раздельного конкурса для выпускников сельских и городских учреждений образования. Кроме того, отменяется профессионально-психологическое собеседование для лиц, поступающих на специальности, связанные с государственным управлением, правом и журналистикой. Предусматривается также расширение целевой подготовки по всем специальностям. В частности, разрешается заключение договоров между организацией-заказчиком кадров и абитуриентом, независимо от места его проживания и отметок по предметам вступительных испытаний в документе об образовании.

В рамках расширения целевой подготовки увеличивается приём абитуриентов в учреждения высшего образования по сельско-хозяйственным специальностям; а в учреждения среднего специального образования ещё и по медицинским.

Вводится ряд преференций также для абитуриентов, поступающих в ВУЗы на педагогические и военные, а также специальности физической культуры и спорта. Помимо этого предоставляется право подачи документов в приёмные комиссии учреждений образования доверенными лицами абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В ближайшие дни новая редакция правил приема будет в каждом ВУЗе. Новые правила приема ничего не усложняют, они лишь открывают новые возможности, прежде всего, для абитуриентов. Мы должны четко показать молодым людям, какие новые возможности у них открываются.

Изменения коснулись и абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования на специальности сельскохозяйственного профиля, педагогические и военные специальности, а также специальности физической культуры и спорта. Так, выпускников школ олимпийского резерва и абитуриентов, достигших высоких результатов в спорте зачислят на соответствующие специальности без вступительных испытаний.

Григорий Косяченко, ректор БГУФК:

Новые правила нужны действительно для создания более благоприятных условий для развития физической культуры, в частности, спорта. Вне конкурса будут поступать выпускники училища олимпийского резерва. Это обусловлено тем, что они продолжительный период времени профессионально занимались спортом, страна потратила на них определенные ресурсы, финансовые в том числе. Если уже абитуриент имеет уровень подготовки кандидата в мастера спорта, мастера спорта, следовательно он будет совершенствоваться как в спортивной своей деятельности, так и получать соответствующий уровень образования.