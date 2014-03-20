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Николай Лозовик досрочно проголосовал на выборах в местные Советы депутатов

20 марта 2014 13:44
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах в местные Советы продолжается. Возможностью сделать свой выбор заранее уже воспользовалось достаточно большое количество людей.

Участки для голосования  по всей Беларуси посетили почти 10% избирателей. Среди них – и общественные деятели. Так, 20 марта правом досрочно проголосовать воспользовался и секретарь Центризбиркома Николай Лозовик, который заодно  поинтересовался у членов комиссии как идет работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Вы сами все видите, что здесь досрочное голосование уже идет второй день, причем идет достаточно активно. И у нас нет сомнений, что и в день выборов, 23 марта, здесь будут созданы все необходимые условия для работы избирательной комиссии и для избирателей.

# Выборы в Беларуси # Николай Лозовик

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