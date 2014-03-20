Кондуктор троллейбуса в Могилеве вместе с талончиком вручала приглашение на Выборы

Новости Беларуси. Досрочное голосование в Беларуси набирает темп. Свои голоса уже отдали порядка 10% белорусов, то есть каждый 10. Эта кампания наверняка запомнится сразу рядом нестандартных решений. Среди них и смс-приглашения, которые Центризбирком разослал избирателям. А вот Могилеве 20 марта использовали не менее креативный подход.

Полным ходом в стране идет досрочное голосование. За 2 дня свой гражданский долг исполнили уже порядка 10% белорусов, то есть каждый 10. В качестве агитации Центризбирком впервые в этом году разослал всем избирателям смс-сообщения с напоминанием о дне выборов. А в общественном транспорте Могилева проходит необычный флэшмоб.

Кондуктор троллейбуса номер 2 Анастасия Кунцевич 20 марта с самого утра выполняет двойную миссию – обилечивает пассажиров, а вместе с талончиком вручает необычное приглашение.

Анастасия Кунцевич, кондуктор троллейбуса:

Мне очень приятно, что я несу свою лепту в Выборы и, раздав эти календарики, люди придут на Выборы и проголосуют.

Такие календарики с приглашением прийти на выборы 23 марта в общественном транспорте Могилева 20 марта получили практически все пассажиры.

Мнения пассажиров:

—Правильно, что проводят предвывыборные такие кампании в троллейбусах, на улице, чтобы люди больше знали.

— Календариками, плкатами напомнить очередной раз, что мы выбираем не просто так, а мы выбираем свое будущее. Я хочу, чтобы все отнеслись достаточно серьезно, это ответственное мероприятие.

По словам организаторов такого флэш-моба - общественного объединения «Белая Русь» - необычная акция в транспорте Могилёва продлится еще два дня.

Светлана Синявская, председатель первичной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Могилёвского городского коммунального унитарного предприятия «Горэлектротранспорт»:

Люди увидят, что предстоящие Выборы — это наше будущее, которое находится в наших руках. Ведь люди, которых мы выбираем в течение нескольких лет будут решать наши насущные проблемы. Поэтому каждый гражданин должен придти, проголосовать и сделать свой правильный выбор.

Новшество в этом году внедрили и в Центризбиркоме Беларуси. С призывом прийти и проголосовать на выборах каждому владельцу сим-карты отправлено смс-сообщение. Об этом сообщил секретарь Центризбиркома, который сегодня тоже пришёл проголосовать досрочно.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В некоторых странах электронные такие сообщения, электронная агитация практикуется уже не первый год. Мы впервые такое новшество ввели. Надеемся, что эффект какой-то от этого будет. Хотелось бы, чтобы каждый избиратель четко знал, что у нас проходят Выборы, что его никто не забывает, что его ждут на избирательных участках, что его голос очень важен.

Досрочное голосование проходит в стране уже ТРЕТИЙ день. В Центризбиркоме говорят: белорусы в этой кампании принимают довольно активное участие: свой выбор уже сделали свыше 10-ти процентов избирателей. В их числе и министр обороны Юрий Жадобин. По долгу службы в основной день голосования он будет находиться на рабочем месте.

На избирательных участках в день выборов будет царить по-настоящему праздничная атмосфера — буфеты с изобилием продуктов и большими скидками и, конечно же, концерты. Настроение, без сомнения, поднимет и погода: синоптики обещают уже с завтрашнего дня не по-мартовски приятный плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.