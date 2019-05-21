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США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

21 мая 2019 18:38
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Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД-1

21 мая в Минске подписали серию документов, которые позволят активизировать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками

Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД-4

В целом представители США высоко оценили профессиональные стандарты белорусских правоохранителей. Вскоре обе стороны планируют провести образовательные тренинги в Академии МВД Беларуси.

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД-7

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД-9

США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД-11

# Беларусь-США # Фотофакт

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