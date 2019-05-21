США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 мая в Минске подписали серию документов, которые позволят активизировать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками

Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов.