США и Беларусь проведут совместные образовательные тренинги в Академии МВД

Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и США усилят борьбу с наркобизнесом, который, как известно, не знает границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 мая в Минске подписали серию документов, которые позволят активизировать сотрудничество сразу по нескольким направлениям.
«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками
Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов.
В целом представители США высоко оценили профессиональные стандарты белорусских правоохранителей. Вскоре обе стороны планируют провести образовательные тренинги в Академии МВД Беларуси.