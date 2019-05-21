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«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками

21 мая 2019 11:05
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Новости Беларуси. Сразу четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками 21 мая подписали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками-1

Двусторонние меморандумы позволят расширить границы сотрудничества нескольких ведомств. Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов. Такое взаимодействие будет способствовать оперативному обмену информацией и увеличению раскрываемости преступлений.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками-4

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Беларусь и США продолжают совместную работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества и поиску новых озможностей для плодотворного взаимодействия.

Наркотрафик – это глобальная проблема, и только через решительные совместные усилия у нас есть шанс ее преодолеть. Именно поэтому активизация сотрудничества между правоохранительными органами Беларуси и США в сфере борьбы с наркотиками представляется своевременной, востребованной и значимой для всех нас.

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками-7

«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками-9

Уильям Уоррен, региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США:
Проблема наркоторговли – это проблема не одной страны, а всего мира. И это требует наших общих усилий. Только обмениваясь информацией и сотрудничая друг с другой, мы сможем систематически нанести урон и уничтожить такие организации.

В целом, представители США высоко оценили профессиональные стандарты белорусских правоохранителей. Вскоре обе стороны планируют организовать образовательные тренинги в стенах Академии МВД Беларуси.

# Беларусь-США # общество # Евгений Шестаков # Уильям Уоррен # Фотофакт

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