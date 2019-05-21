«Проблема не одной страны, а всего мира». Беларусь и США подписали четыре документа по расширению борьбы с наркотиками

Новости Беларуси. Сразу четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками 21 мая подписали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние меморандумы позволят расширить границы сотрудничества нескольких ведомств. Пограничники, следователи, работники таможни и правоохранители сообща смогут эффективнее бороться с незаконным производством и распространением психотропов. Такое взаимодействие будет способствовать оперативному обмену информацией и увеличению раскрываемости преступлений.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Беларусь и США продолжают совместную работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества и поиску новых озможностей для плодотворного взаимодействия. Наркотрафик – это глобальная проблема, и только через решительные совместные усилия у нас есть шанс ее преодолеть. Именно поэтому активизация сотрудничества между правоохранительными органами Беларуси и США в сфере борьбы с наркотиками представляется своевременной, востребованной и значимой для всех нас.