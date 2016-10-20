Спортивные функционеры из 50 стран собрались в Минск для участия в 45-й Генеральной ассамблее Европейских Олимпийских комитетов

Новости Беларуси. 20 октября в Минске откроется 45-я Генеральная ассамблея Европейских Олимпийских комитетов. На форум собрались спортивные функционеры из 50 стран. Им предстоит обсудить самые актуальные вопросы, в том числе борьбы с применением запрещенных препаратов. И тут Беларусь выступает за большую открытость в деятельности международных структур, в частности Всемирного антидопингового агентства.

Также в Минске пройдет презентация нового логотипа организации и вручение премии «Лучший молодой спортсмен».

Делегаты генассамблеи продолжат обсуждение столицы II Европейских игр, на проведение которых претендует Минск. Особое внимание во время предстоящих мероприятий празднованию 25-летия Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рафаэле Паньоцци, генеральный секретарь Европейских Олимпийских комитетов:

Спорт в Беларуси развивается очень динамично. Это видно по результатам атлетов и по количеству соревнований, в том числе международных. На мой взгляд, проведение мероприятия, которое включает состязания в нескольких видах спорта, например, региональной Олимпиады, существенно усилит позиции Беларуси в мире спорта. И тот факт, что вы принимаете у себя Генассамблею, тоже поднимет авторитет страны.