Александр Лукашенко о сотрудничестве с Татарстаном: «Мне надо, чтобы у нас в Беларуси остались нефтяники»

Новости Беларуси. Промышленность, строительство и инновации – главные драйверы экономического сотрудничества Беларуси и Татарстана. Перспективы отношений с одним из наиболее экономически развитых регионов России

Александр Лукашенко 18 октября обсудил с главой этой республики, Рустамом Миннихановым.

Татарстан давно и прочно закрепился в десятке партнёров Беларуси среди российских регионов. Однако товарооборот в последнее время заметно упал. Как восстановить позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог Беларуси и Татарстана давно налажен, но новые грани сотрудничества сейчас как никогда представляют взаимный интерес. Максимальный товарооборот между сторонами был зафиксировал несколько лет назад – достиг 2 миллиардов долларов.

Но затем начал падать. В 2015 – 878 миллионов.

Задача на ближайшую перспективу – найти сферы, позволяющие нивелировать этот минус. Еще в начале года стороны взялись за разработку четырехлетнего плана – соглашения о сотрудничестве. Визит нашего премьера в Казань стал отправной точкой.

И вот уже в Беларусь для предметного разговора приезжает делегация из Татарстана во главе с Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши двусторонние отношения, естественно, носят масштабный и разноплановый характер. По объему взаимной торговли Татарстан находится в десятке регионов Российской Федерации. Хотя, конечно, в последнее время, как вообще в торговле Беларуси и России, мы упали. Тем не менее, у нас есть потенциал для того, чтобы наверстать упущенное.

Я уверен, что сегодняшний визит вашей делегации в Беларусь придаст этому процессу серьезный импульс.

Перспективным является развитие кооперационных связей в области автомобилестроения, производства автокомпонентов. Я думаю, что восстановить товарооборот нам помогут поставки в вашу страну белорусской пассажирской, грузовой, коммунальной, дорожной техники, в том числе и работающей на газомоторном топливе. Сейчас и у нас, и в России мы это направление серьезно развиваем.

Татарстан – один из самых экономически развитых регионов России. И один из традиционных партнеров Беларуси.

Основа экономики, как и у нас, – промышленность и сельское хозяйство.

Идеальная модель сотрудничества – не конкурировать, а дополнять. По такому принципу должны развиваться двусторонние отношения, не только с Татарстаном, но и другими российскими регионами. Совместные интересы, само собой, базируются на традиционных для партнеров производствах.

На территории Татарстана уже действуют сборочные предприятия нашей техники. Один из актуальных проектов – белорусские лифты.

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан:

Те направления, которые вы озвучили, на самом деле имеют огромную перспективу. И нам нельзя замыкаться только на этих проектах. Их надо сохранить, конечно.

Проект производства белорусских тракторов в Елабуге – это большой проект.

Уверен, что мы обеспечим стабильную работу этого предприятия. Это очень взаимовыгодно.

Проект «Лифты». Мы же много ремонтируем жилья, мы много строим.

Можно даже, если этот проект будет, начать с себя, побольше лифтов. Мы на самом деле должны этот проект сделать несколько более широким. И вы правильно сказали, не надо закрываться контурами Татарстана, надо смотреть российский рынок. На самом деле лифты современные, по цене-качеству они конкурентны.

Строительство – еще одна точка взаимного интереса. В преддверии Универсиады, которая прошла в Казани в 2013, Татарстан с удовольствием изучал наш опыт. Возведение спортивных объектов, да и всей инфраструктуры.

А еще белорусские мастера отлично зарекомендовали себя на знаковом для Татарстана объекте – Белой мечети, где по уникальной технологии выполнили облицовку. Особое внимание 18 октября президент Беларуси обратил на нефтяную отрасль.

Александр Лукашенко:

Важным направлением является сотрудничество в нефтегазовой сфере. Вы знаете, у нас есть хорошая компания – «Белоруснефть». Мы хотели бы, чтобы наша компания нашла у вас объемы работ. Поверьте, это будет значительно дешевле любых компаний.

Я думаю, что, учитывая наши добрейшие отношения, вы найдёте выгодный кусок работы для этой компании.

Обязательно – с выгодой для себя, чтобы мы не потеряли школу. Вот, что мне надо. Чтобы у нас в Беларуси остались нефтяники. В противном случае, закончив добычу нефти в Беларуси, у нас и нефтяников не останется. А жалко школу, жалко тех передовых технологий, которыми мы пользуемся. Я думаю, мы можем договориться о более широком вовлечении вашей компании в сотрудничество и реализации ваших проектов здесь, в Беларуси.

«Татнефть» построила в Беларуси более 15 автозаправочных станций. Готовы к расширению. О высоком классе белорусских нефтяников наслышаны, так что новые проекты получили взаимное одобрение. Многие договоренности нашли свое отражение уже и на бумаге.

Минский моторный завод заключил соглашение о сотрудничестве с партнерами из Татарстана.

Общий интерес – разработка двигателей для газомоторного топлива.

Игорь Емельянович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:

Для начала – это двигатели, которые будут работать на компримированном газу. И на перспективу двигатели, которые будут работать сжиженном газе. Сам двигатель, конечно, претерпит определённые изменения. Это будет сделано на базе двигателей, которые производятся здесь, нашей компанией.

Экспорт белорусской промышленности в Татарстан в 2016 году прирос на 6%. За 9 месяцев более – 60 миллионов долларов.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Очень интересная техника на сниженном газе. Договорились организовать рабочие группы, как по модернизации существующей техники, так и поставки новой. Это и трактора, и дорожная техника «Амкодор», комбайны.

Об увеличении экспорта в Татарстан почти в 1,5 раза на днях заявил и «Белнефтехим».

Так что позитивные тенденции отмечают в разных отраслях. В правительстве – продолжение делового разговора.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы отмечали роль и возможности нашего станкостроения, станкостроительных организаций. Мы всё время замечали определённое развитие, и даже определили головные компании с белорусской стороны. Это открытое акционерное общество «МЗОР», которое концентрировало всё это взаимодействие в области модернизации станкостроительного парка в Республике Татарстан.

Четырехлетний план сотрудничества – на 2017-2020-й годы – по итогам переговоров был подписан.

На более высокий уровень обещают вывести сотрудничество высокие технологии.

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра, министр информатизации и связи Республики Татарстан:

Важно то, что между нашими IT-кластерами, IT-индустриями Татарстана, которые сегодня занимают первое место в Российской Федерации по электронным услугам, по электронному взаимодействию.

У нас есть несколько точек для сотрудничества, которые мы надеемся развивать. Это в сфере образования и в сфере участия белорусских в организации доступа на российский рынок и наоборот, к нам.

Валерий Цепкало, директор Парка высоких технологий:

К нам поступает довольно много обращений со стороны компаний-резидентов Казанского технологического парка с тем, чтобы какие-то свои решения можно было бы внедрить на базе наших успешных компаний.

В Беларуси живут более 70 тысяч татар.

Рамил Миниахметов в Гродно получал образование. Встретил здесь свою любовь и организовал бизнес.

Начинал с ИП. Небольшое дело со временем переросло в фирму дизайна, затем клининговую, строительную, и наконец, добавил еще один вид деятельности – промышленный альпинизм. Есть и частные заказы, и государственные. Почти все ремонты гродненских поликлиник – работа его компании.

Рамил Миниахметов, директор фирмы:

С женой посовещались. Мы, как два учредителя, открыли эту фирму. Искали себя и продолжаем это делать, в поиске. Теперь акцент на промышленный альпинизм.

Вот такое региональное сотрудничество – мощный локомотив белорусско-российских отношений. Об этом не раз говорили на самых разных уровнях.