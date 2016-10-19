Экзамен на боевую готовность перед Александром Лукашенко держали офицеры управления Западного оперативного командования 19 октября

Новости Беларуси. Систему подготовки военных кадров в Беларуси необходимо совершенствовать и привлекать больше педагогов-практиков. Такое поручение дал Президент руководству вооружённых сил.

Экзамен на боевую готовность перед главой государства 19 октября держали офицеры управления Западного оперативного командования на Обуз-Лесновском полигоне.

Александр Лукашенко обратил внимание, что оценивать уровень подготовки офицеров нужно более детально и с учетом реалий времени.

Учения и штабные тренировки, военные игры и сборы, а еще проверка огневой и физподготовки.

Сегодня профессионализм белорусских военных полностью соответствует современным вызовам и угрозам.

Тем не менее наготове нужно быть всегда.

Сегодня мир штормит. А Беларусь – на перекрестке дорог и геополитических интересов. Поэтому главнокомандующий постоянно инспектирует боеготовность белорусской армии. Вот и 19 октября Президент принял участие в проверке уровня профессионально-должностной подготовки вооруженных сил.

Такой мониторинг – регулярный, проходят два раза в год. Подготовка же молодых специалистов тоже серьезная, – рассказывает министр обороны Андрей Равков. Всего 123 специальности. Тем не менее совершенствовать есть что.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану оспаривать, что система существует, но что эту систему мы не встряхивали давно и не приспособили к современной войне, это факт. Меня информируют о том, и я абсолютно согласен, что у половины, наверное, тех, кто закончил у нас факультеты генштаба и другие, наверное, мы излишне готовим людей и, как шутят сами военные, что все стратеги, нам, говорят, столько стратегов не надо.

Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами и с преподавателями. Надо посмотреть на преподавателей, надо действительно брать преподавателей - подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне. Надо в госсекретариате создать группу специалистов и все проанализировать, вычистить из программ ненужное, сроки обучения сделать вменяемыми, чтобы люди не приходили и не отдыхали, посмотреть на заочную форму обучения, что это за заочная форма обучения, нужна ли она. Офицеры критикуют её.

Поэтому надо оптимально готовить срок, оптимальную программу, которая нужна. У нас же и в гражданских вузах не мало готовят – тысячи готовят в интересах вооружённых сил.

Армия должна быть современной и мобильной. При этом опираться на офицерский состав.

Глава государства возлагает на это особые надежды. В Министерстве обороны с этим согласны. Учения, тренировки, военные игры – все это помогает совершенствовать уровень подготовки белорусских военных. Плюс занятия по профессионально-должностной подготовке. Теория без практики никуда.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое страшное, что ненавижу и боюсь, это опять же – деньги большие, формализм. Я же знаю армию как своих пять пальцев. Вы делайте так, чтобы офицеров можно было проверить. Я не говорю, что они вундеркины у вас должны быть, я понимаю, какой должен быть офицер, ппять же – сам бегал, прыгал, подтягивался, с солдатами занимался и так далее. Я знаю от жизни, какой должен быть офицер, сделайте его таким.

Сегодня Беларусь достигла заметных успехов в обучении и подготовке военных кадров.

К нам едут из других стран. В первую очередь, это наши соседи – Россия, Казахстан. И неудивительно – белорусские военные не уступают по профессионализму армиям крупных государств. Международные соревнования тому подтверждение, – рассказывает министр обороны. Одни из последних – «Танковый биатлон» прошел в августе на подмосковном полигоне.



Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы на сегодня имеем лучший результат по стрельбе. К нам близко только чуть-чуть подобрались с большим отрывом россияне, но по скорости немножко проигрываем. Я меры предприму ещё и в этот период подготовки. Я уверен, что в следующие игры будет серьёзная амнистия.



Подготовка военных – исключительно на местности. Условия полевые, но в то же время комфортные. Для главы государства экскурсия. Местные баня, столовая. Чем кормят наших военных? Президент решил попробовать лично.

А это уже полигон Западного оперативного командования. Одна из площадок, на которой действующие офицеры в условиях максимально приближенным к боевым, сдают экзамен на боеготовность.

Это упражнение одно из самых сложных - высший «танковый пилотаж». Так называемая «карусель» - цель из орудия Т-72 нужно поразить на ходу. 19 октября боевую сноровку демонстрируют офицеры,

но военнослужащие подчеркивают – подобным маневрам обучены и рядовые.



Дмитрий Куколев, начальник штаба 7-ого отдельного танкового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь:

Сложность этого упражнения заключается в том, что стрельба ведется со сменой огневых позиций по появляющимся движущимся целям. После чего перемещаемся на остальные две огневые позиции и ведём огонь из пулемёта ПКТ.



Белорусская армия шагает в ногу со временем. Этот модернизированный МИ-8 – первая ласточка из дюжины новых вертолетов, которые в скором времени поступят в белорусские вооруженные силы. Одна из крылатых боевых машин, которую 19 октября показали Президенту, имеет поисково-спасательное предназначение, вторая – транспортно-боевое.



Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

На вооружение действительно поступило много новой техники. И вот 19 октября главнокомандующему были продемонстрированы новые вертолёты, которые закуплены и поступили на вооружение военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Это действительно современная, новейшая боевая техника, которая в разы превосходит прежние боевые вертолёты.

Этот смотр – своеобразный экзамен, который завершает насыщенные год боевой подготовки.

Учения, тактические и теоретические занятия, всего проведено больше сотни мероприятий как в Беларуси так и за ее пределами.

Одно из финальных заданий – тест на вождение боевых машин.

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Руководством государства и вооружённых сил созданы все условия для того, чтобы мы могли качественно заниматься и показывать свои результаты. Сегодня мы держим экзамен перед руководством государства Вооружённых сил, ну и, конечно, перед народом, насколько мы способны и готовы защищать своё государство с оружием в руках. В целом контрольные занятия, которые сейчас идут, они идут по плану, и результаты, которые показывают офицеры в целом – на хорошо и отлично.



Это очередной сигнал – военной сфере в государстве придается огромное значение. Международная обстановка вынуждает держать порох сухим.

При этом Беларусь в мире имеет имидж миротворца и уже не раз выступала в качестве площадки для урегулирования военных конфликтов в соседних государствах.

Исключительно оборонительный характер носит и новая военная доктрина.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы не было формализма. Вот я министру говорю, ни в коем случае не надо скатываться, вот показать, там ещё чего-то. Я уже это пробовал сам своими руками, поэтому я вижу где это показывают – не показывают. Да и госсекретать у нас подвижный сейчас со своими ребятами, военные - проверят. Поэтому как умеем, так умеем: плохо – учимся, совершенствуемся. Надо готовится к реальным военным действиям. Не дай бог война – мы каждый день должны быть готовы, на то мы и мужики.



Сегодняшний экзамен офицерского состава – явление не исключительное. В боевом тонусе командный состав поддерживают профессиональные тесты на знания военной теории и регулярные практические испытания. Сильная, современная армия – говорящий сдерживающий аргумент для поддержания безопасности и независимости страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.