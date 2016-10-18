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Брижит Бринк сообщила, что в США отметили прогресс в белорусских выборах

18 октября 2016 17:56
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В Госдепе США рассчитывают на дальнейшее улучшение отношений с Беларусью.

Новости Беларуси. Об этом 18 октября в Минске заявила заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк, добавив, что «есть много аспектов в двусторонних отношениях, которые представляются весьма важными».

Бриджит Бринк отметила, что в ходе визита в Беларусь она провела ряд конструктивных встреч, в том числе – и с главой МИД, Владимиром Макеем.

Во внешнеполитическом ведомстве обсудили как расширить наше торгово-экономическое сотрудничество. Как отметили госпожа Бринк, понимание и важность этого вопроса разделяют и в Вашингтоне. Работа в этом отношении будет продолжаться с учётом вновь названченного экономического советника в американском посольстве. 

Кроме того, представитель Госдепа отметила, что

после 31 октября режим «приостановки» санкций в отношении ряда белорусских предприятий будет продлен ещё на полгода.

Говоря о прошедшей в Беларуси парламентско-избирательной кампании, Бриджит Бринк констатировала, что в США приветствовали мирный характер проведения выборов и отметили прогресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-США

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