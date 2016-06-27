Александр Лукашенко: «Беларусь готова создавать в Таиланде совместные предприятия»

Новости Беларуси. Беларусь готова к созданию на территории Таиланда совместных предприятий, особенно в области машиностроения. Об этом 27 июня заявил глава государства на встрече с председателем Национального законодательного собрания Королевства Таиланд.

В эти дни делегация этой южноазиатской страны с визитом в нашей стране. Межпарламентские связи двух стран характеризуются достаточно высокой степенью развития. Еще в марте белорусские парламентарии посещали Таиланд с визитом. А вот что касается торгово-экономического сотрудничества, то здесь потенциал далеко не исчерпан. Но, как отметил Президент, для развития торговли нужны базовые документы. Помочь в укреплении экономических связей может и создание специальной межправительственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таиланд – это тот случай, когда наши отношения начинаются именно с законодательной ветви власти, с парламентариев. Я очень рад, что у нас выстраиваются очень добрые отношения с вами. Я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы подвести надежный фундамент под наши отношения. Я хочу вас заверить в том, что я как Президент сделаю все, чтобы поддержать не только наши межпарламентские отношения. Мы будем ориентироваться на то, что в Беларуси именно парламент будет главным направляющим звеном в наших отношениях. Но я как глава государства сделаю все для того, чтобы наши отношения развивались и углублялись. У нас, знаете, нет вообще никаких проблем. У нас схожие подходы по международной повестке. У нас некая дорожная карта наших отношений выработана. Я не скажу, что это окончательный вариант. Я думаю, что мы над планом наших отношений будем и дальше работать, углублять, расширять их, особенно в сфере экономического сотрудничества. Потому что это, еще раз подчеркиваю, фундамент любых отношений. Мы готовы к созданию на территории Таиланда совместных предприятий по производству нужной вам продукции. Особенно продукции машиностроения. Мы готовы закупать в Таиланде те товары, которые нужны нам. Но для того, чтобы делать соответствующие шаги в этом направлении, нужна глубокая проработка вопроса. А для этого нам, наверное, надо воспользоваться опытом отношений с другими государствами и создать соответствующую комиссию или группу. Межправительственную комиссию, которая подготовит соответствующие соглашения в сфере экономики. То есть нужны базовые документы для взаимной торговли. И некоторые проекты находятся у вас на рассмотрении. К слову, мы и вы знаем, что надо сегодня делать. И надо начинать эти шаги.

Понпеч Вичитчолчай, председатель Национального законодательного собрания Королевства Таиланд:

Я надеюсь, вы и дальше будете поддерживать укрепление отношений между двумя странами. Дипломатические отношения между Таиландом и Беларусью были установлены 24 года назад, однако более динамичными они стали недавно, после визита председателя Палаты представителей в Таиланд. В то время мы договорились укреплять сотрудничество в области политики, экономики и культуры.