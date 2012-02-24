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Совместное заявление Лукашенко и Медведева по поводу заявлений США и ЕС о возможности применения экономических ограничений в отношении Беларуси

24 февраля 2012 13:44
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Президенты Беларуси и России подтверждают недопустимость использования мер экономического давления либо принуждения в межгосударственных отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по поводу неоднократных заявлений США и Евросоюза о возможности применения экономических ограничений в отношении Беларуси. 

В заявлении отмечено, что подобные меры создают искусственные барьеры в торговле, необоснованные препятствия экономическому взаимодействию субъектов хозяйствования, ущемляют законные интересы экономической безопасности государств, что чревато нанесением ущерба продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству, развитию интеграционных процессов на евразийском континенте. Это будет иметь негативные последствия, прежде всего, для простых граждан.

Президенты Беларуси и России твердо убеждены, что только равноправный и уважительный диалог будет способствовать урегулированию международных разногласий, и выступают за отказ от любых действий, препятствующих такому диалогу.

# Лукашенко # Международное сотрудничество # Белоруссия

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