Совместное заявление Лукашенко и Медведева по поводу заявлений США и ЕС о возможности применения экономических ограничений в отношении Беларуси

Президенты Беларуси и России подтверждают недопустимость использования мер экономического давления либо принуждения в межгосударственных отношениях. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по поводу неоднократных заявлений США и Евросоюза о возможности применения экономических ограничений в отношении Беларуси.

В заявлении отмечено, что подобные меры создают искусственные барьеры в торговле, необоснованные препятствия экономическому взаимодействию субъектов хозяйствования, ущемляют законные интересы экономической безопасности государств, что чревато нанесением ущерба продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству, развитию интеграционных процессов на евразийском континенте. Это будет иметь негативные последствия, прежде всего, для простых граждан.

Президенты Беларуси и России твердо убеждены, что только равноправный и уважительный диалог будет способствовать урегулированию международных разногласий, и выступают за отказ от любых действий, препятствующих такому диалогу.