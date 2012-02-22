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Белорусские парламентарии примут участие в наблюдении за выборами президента России

22 февраля 2012 10:39
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Три депутата входят в состав Миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Они отправятся в Санкт-Петербург, Брянск и Смоленск.

13 человек будут вести наблюдение по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Калининграде, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ярославле и в Московской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наблюдении 4 марта примут участие и представители Центризбиркома Беларуси: это глава комиссии Лидия Ермошина, а также член ЦИК Светлана Кацубо.

# Выборы в России # Лидия Ермошина

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