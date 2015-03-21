В Астане состоялась сверка часов по интеграции - следующая встреча пройдет в Москве 8 мая: репортаж «Картины мира»

Три президента – Беларуси, России и Казахстана встретились в пятницу в Астане. Напомню, что саммит переносился на неделю – ничего чрезвычайного, но и ничего аргументированного – причины замяли для ясности. Важно, что главы государств в добром здравии, а Назарбаев, несмотря на самый мудрый возраст, выглядел особенно свежо, все-таки выборы президента Казахстана на носу. И, безусловно, визит лидеров Беларуси и России – своеобразная поддержка действующего лидера Казахстана, кроме главного. А главная повестка – двухсторонние отношения, Евразийский экономический союз, мировые вызовы современности. Обо всем по порядку из Астаны – Алексей Мартиненок.

В мае прошлого года в Астане был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. К этому моменту таможенная тройка превратилась в четверку, еще и с плюсом. За Арменией на очереди Кыргызстан. Дать оценку проделанной работе – главная цель встречи президентов Беларуси, России и Казахстана.

Огромный общий рынок с ВВП больше двух триллионов долларов требует защиты. Сигналы опасности подают и национальные валюты, и цифры взаимной торговли. Здесь больше всего «просел» тандем Россия-Казахстан. Виноваты санкции, а что делать – отдельный разговор, большая часть которого прошла за закрытыми дверями.

Не надо быть экономистом, чтобы видеть решение в укреплении прямых связей. Этот вариант на поверхности и им давно все пользуются. К примеру, вот такие магазины белорусской мебели можно встретить в каждом крупном городе Казахстана. Судя по спросу, точек будет еще больше, ведь продукт хорош до неузнаваемости.

Асия Манкеева, менеджер по продажам магазина белорусской мебели (Казахстан):

Некоторые люди заходят к нам, говорят: мы же это в Италии видели. Я говорю: нет, это в Беларуси выпускают такую мебель, пожалуйста, заказывайте, говорите!

Астана — город молодой, здесь строится много квартир, поэтому и конкурентов у белорусских мебельщиков хватает. Правда, многие покупатели их в прямом смысле слова на дух не переносят, – призналась менеджер.

Асия Манкеева, менеджер по продажам магазина белорусской мебели (Казахстан):

У китайской мебели свой какой-то запах. Даже у обуви, продуктов. Также и у мебели есть. Вроде бы она спросом пользуется. Это у тех, кто не понимает в мебели. А у белорусов нет такого. Это же с белорусских времен фабрики идут. Они все выполняют четко.

Алексей Мартиненок, корреспондент:

Байтерек — это главный символ Казахстана, а с недавних пор еще и центр новой экономической политики. Как в Минске на Октябрьской площади есть свой нулевой километр, так и отсюда, из центра Астаны берет свое начало «Нурлы Жол». В переводе - «Светлый путь», самая масштабная транспортная программа Казахстана за всю историю.

Из столицы по всей стране радиусами разойдутся пути сообщения – железнодорожные и автомагистрали. И как тут не обойтись без белорусской техники. Ее в Казахстане собирают 13 совместных предприятий. А эти железнодорожные рабочие с нынешнего года и вовсе обслуживают территорию вокруг резиденции Назарбаева.

Спрос есть, а значит, для выгодной сделки и тысячи километров не расстояние. По мнению экспертов, именно за крупными совместными проектами и большими стройками – будущее интеграции.

Владимир Тельнов, заведующий отделением экономических исследований института Евразийских интеграций (Казахстан):

Именно мегапроекты, которые охватывали бы территории наших стран, и даже бы выходили на территорию других стран. Это различные инфраструктурные проекты, как сейчас создается дорога западный Китай – западная Европа, которая проходит через все наши страны – создается инфраструктура, логистические центры.

Алексей Мартиненок, корреспондент:

Совсем скоро в Казахстане начнется главная политическая кампания – президентские выборы, досрочные. Эксперты говорят о том, что это было сделано специально, для того чтобы к концу этого года в стране работала политическая команда и могла противостоять кризисным явлениям, в первую очередь российской экономики, которые могут докатиться и до золотых запасов Казахстана.

Три президента в основном говорили об экономике, и это было ожидаемо. Главы России и Беларуси не преминули обозначить поддержку Назарбаева на будущих выборах. Владимир Путин – в кулуарах после основного мероприятия, Александр Лукашенко – при личной встрече.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете наше отношение к вам. Вы знаете, что мы за вас очень болеем и переживаем и желаем вам победы. Я знаю, что казахстанский народ к вам относится к вам с высочайшим вниманием и теплотой. Я думаю, что пройдет эта президентская кампания, но как бы она не сложилась, нам надо думать о будущем.

В наших двусторонних отношениях вроде бы не так все плохо. Хотя замедление есть, хотелось бы, чтобы, прежде всего, торговля развивалась большими темпами. Но известные события извне, обвал российского рубля почти в два раза, конечно же, повлияли на ситуацию внутри Казахстана, внутри Беларуси.

К месту ваше приглашение, попытка обсудить эту ситуацию.

Сегодня праздник не политический: Казахстан отмечает Новруз – второй Новый год. Так что пока предвыборного ажиотажа на улицах Астаны не чувствуется. Зато в кабинетах работа кипит. Помнят здесь и негативный отчет ОБСЕ о предыдущих парламентских выборах. Тогда на высшем уровне даже звучало предложение отказаться от услуг этих наблюдателей. Но время лечит и большую политику.

Владимир Тельнов, заведующий отделением экономических исследований института Евразийских интеграций (Казахстан):

Уже миссия БДИПЧ здесь действует. Они даже объявили такой призыв добровольцев в свои ряды из числа казахстанцев, чтобы помогли им. Так что никаких у нас преград нет.

Около двух часов президенты провели за закрытыми дверями. После этого вышли с «публичной» информацией к журналистам, которые и сами догадались, что разговор шел и об украинском конфликте.

Путин с трибуны призвал официальный Киев выполнять минские соглашения. Сейчас это единственный путь решения проблемы, и, по большому счету, это уже не новость. А вот прицел на новую высоту в интеграции – другое дело. Президенты условились продолжить координацию монетарной политики. Общая валюта может появиться еще очень не скоро. Но первым шагом к этому может стать переход на расчеты в национальных деньгах, когда курсы «плясать» не будут.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансово-экономические угрозы, защищать наш совместный рынок.

Разумеется, мы не обошли вниманием процессы развития евразийской интеграции, инициаторами которой выступили Россия, Беларусь и Казахстан.

В ходе переговоров, конечно, речь шла о ситуации на Украине. Хотел бы отметить активное участие Нурсултана Абишевича и Александра Григорьевича по содействию в урегулировании данной проблемы. Благодаря достигнутым в Минске 12 февраля соглашениям, появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооруженного конфликта.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Договорились развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничества, поручить правительствам, чтобы возникающие вопросы снимали. И правительствам мы поручим проработать, чтобы возобновлен был рост объема взаимной торговли.

Мы также договорились продолжить практику таких неформальных встреч деловых, чтобы обсуждать и принимать оперативные решения по реагированию на кризисы, которые мы видим.

Второго января ЕАЭС пополнила Армения. Девятого мая к организации собирается присоединиться Кыргызстан. Производители уже готового единого рынка смотрят с опаской на такой факт. А точнее на границу этой страны с Китаем.

Данияр Ашимбаев, политолог (Казахстан):

Проблема не только киргизская. Это проблема и с Россией: мы знаем, что она имеет самую протяженную границу с Китаем из всех наших государств, граница местами бывает очень прозрачная. Аналогичная проблема есть в Казахстане. Отделиться от китайской экономики, понятно, что мы не в состоянии. Здесь интересы китайских инвесторов есть – они есть и в России, и в Казахстане, и, я думаю, в Беларуси. И, так или иначе, нам придется взаимодействовать, потому что в какой-то степени, я думаю, Китай во многом является, естественно, союзником.

На вещевом рынке Астаны – полный комплект мировых брендов. Только, говоря об их подлинности, улыбаются даже сами продавцы. И так все понятно: граница с Поднебесной совсем рядом.

Ерлан Ахметов:

Думают, что это брендовая какая-то вещь, а на самом деле это все китайское. Что ни возьми, все на мне китайское.

Большой общей экономике нужна защита. Торговать «своим» товаром от Минска до Владивостока — одно из решений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ориентация на то, чтобы наш внутренний рынок заполнить собственными товарами – это вопрос № 1. А также снятие тех барьеров, которые не то, что существуют, а порой возникают у нас. Этого тоже быть не должно. Тогда проще будет и наращивать товарооборот. Мы также обсудили проблемы с вступлением Киргизии в наш экономический союз, подтвердили свое непреодолимое желание, чтобы вновь вступающие в наш союз все-таки придерживались тех классических принципов, которые были нами выработаны втроем.

По большому счету, в Астане состоялась сверка часов по интеграции. Совместная работа расписана буквально по дням.

Президенты договорились о следующей встрече: она пройдет в Москве восьмого мая – накануне даты, святой для каждого из наших народов.