1032 участка создано в Минской области для голосования на выборах Президента Беларуси

Новости Беларуси. Подготовка к ответственной компании. Для голосования на выборах Президента Беларуси в столичном регионе создано 1032 участка. Сейчас комиссии уточняют списки избирателей, идет оснащение участков. Будет приобретено необходимое оборудование, в том числе ящики для голосования, оформлены информационные стенды.

На организацию, подготовку и проведение выборов Президента участковые избирательные комиссии в Минской области получат свыше 5 миллиардов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Махницкая, председатель Воложинской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Решением Воложинского исполнительного комитета по согласованию с Воложинской районной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь на территории района организовано 28 участков для голосования, создано 28 участковых комиссий. Уже прошли первые заседания участковых комиссий, на которых избран руководящий состав. В настоящее время участковые комиссии занимаются мероприятиями, связанными с уточнением списка избирателей, оформлением помещений, в которых расположены комиссии, оформлением соответствующей документации.