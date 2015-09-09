Лидия Ермошина: Первый этап избирательной кампании в Минске прошел успешно

Новости Беларуси. Первый этап избирательной кампании в Минске прошел успешно. Об этом 9 сентября на семинаре для столичных идеологов заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

С 10 сентября начинается регистрация кандидатов в президенты и самый активный этап кампании – агитация.

Также Лидия Ермошина подчеркнула, что необходимо оперативно информировать горожан о ходе избирательной кампании, в том числе на сайтах горисполкома и районных администраций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лилия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Утвержден образец избирательного бюллетеня, отдан в печать. Одновременно будут отданы в печать информационные плакаты, а также те информационные материалы, которые получит каждый избиратель, которые мы гарантируем в их почтовых ящиках. Я надеюсь, что кандидаты, которых выдвинули граждане и которые завтра будут зарегистрированы, будут действовать в пределах своей агитации так, чтобы не создавать напряжение в обществе. То есть они будут бережно относиться к тому миру, благополучию, которые существуют в нашей стране.