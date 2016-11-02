Совместная коллегия Министерств обороны Беларуси и России прошла 2 ноября в Минске

Новости Беларуси. Россия благодарит Беларусь за оказание своевременной гуманитарной помощи Сирии. Об этом 2 ноября на совместной коллегии Министерств обороны двух стран в Минске заявил Серей Шойгу.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

Было принято решение начать гуманитарную операцию. К участию в ней мы пригласили различные международные организации, союзников по ОДКБ, а также другие государства. Особо хочу отметить, что Беларусь одной из первых откликнулась на российское предложение и оказала гуманитарную помощь сирийскому народу. Это наглядный пример наших союзнических отношений.

Также в ходе встречи был подписан ряд двусторонних соглашений. В планах на будущий год – развитие потенциала региональной группировки войск и техническое переоснащение. Здесь под особым контролем функционирование Единой системы ПВО – «Щита Союзного государства», реализация совместных проектов в военно-промышленном секторе, а также проведение совместных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году является проведение совместного стратегического учения Вооруженных Сил наших государств «Запад-2017». Сегодня мы обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения, которое пройдет на территории Республики Беларусь.