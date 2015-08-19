Совет постпредов СНГ соберется 19 августа в Минске

Новости Беларуси. Совет постоянных полномочных представителей Содружества Независимых Государств соберется сегодня, 19 августа, в Минске. Во встрече примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Постпреды обсудят повестку дня заседаний высших органов Содружества, которые намечены на осень нынешнего года.

Планируется, что 16 октября в Астане на Совете глав государств СНГ будут рассмотрены документы, посвященные 70-летию создания ООН и 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, руководители стран примут документы, регламентирующие сотрудничество в сфере миграции, борьбы с преступностью, предупреждения и ликвидации ЧС. Также будут обсуждать межрегиональное взаимодействие в военной сфере.

А 30 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав правительств СНГ, где будут обсуждаться вопросы взаимодействия в экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.