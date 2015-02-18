Инициатива Президента Беларуси по прекращению конфликта в Дебальцево: мнения Москвы, Донецка и независимых экспертов

Новости Беларуси. Инициатива Президента Беларуси по прекращению конфликта в Дебальцево получила резонанс в политических кругах. В частности, предложения белорусского лидера положительно восприняли в Москве и Донецке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое мнение высказали министр иностранных дел России и представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Я думаю, что любые предложения, которые помогут это сделать, заслуживают поддержки, если, конечно, сами украинские власти с этим согласятся. Мне кажется, что если такое предложение поступило, то ополченцы не возражали бы.

Денис Пушилин, председатель самопровозглашенной ДНР:

Для нас приемлемо любое решение, в том числе и содействие со стороны Беларуси, которое позволит сохранить жизни наших ополченцев и простых украинских солдат.

Развитие событий вокруг Дебальцево и инициативы Беларуси в этом вопросе активно обсуждают в экспертном сообществе.

Александр Ивановский, первый проректор Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:

Республика Беларусь последовательно проводит политику, направленную на урегулирование конфликта на юге Украины. При этом делается все таким образом, чтобы не гибли люди. Здесь и предложения главы государства по разъединению и выводу из «Дебальцевского котла» украинских военнослужащих. При чем с учетом интересов всех сторон внесено и предложение о хранении техники на территории республики.

Арсений Сивицкий, политолог:

Инициатива главы государства, если ее переводить с дипломатического на язык военно-политический, по сути обозначает проведение миротворческой операции, которая предполагает разделение противоборствующих сторон как необходимый элемент для последующей стабилизации ситуации.