Инициатива Президента Беларуси по прекращению конфликта в Дебальцево: мнения Москвы, Донецка и независимых экспертов

Новости Беларуси. Инициатива Президента Беларуси по прекращению конфликта в Дебальцево получила резонанс в политических кругах. В частности, предложения белорусского лидера положительно восприняли в Москве и Донецке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое мнение высказали министр иностранных дел России и представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Я думаю, что любые предложения, которые помогут это сделать, заслуживают поддержки, если, конечно, сами украинские власти с этим согласятся. Мне кажется, что если такое предложение поступило, то ополченцы не возражали бы.
Денис Пушилин, председатель самопровозглашенной ДНР:
Для нас приемлемо любое решение, в том числе и содействие со стороны Беларуси, которое позволит сохранить жизни наших ополченцев и простых украинских солдат.
Развитие событий вокруг Дебальцево и инициативы Беларуси в этом вопросе активно обсуждают в экспертном сообществе.
Александр Ивановский, первый проректор Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:
Республика Беларусь последовательно проводит политику, направленную на урегулирование конфликта на юге Украины. При этом делается все таким образом, чтобы не гибли люди. Здесь и предложения главы государства по разъединению и выводу из «Дебальцевского котла» украинских военнослужащих. При чем с учетом интересов всех сторон внесено и предложение о хранении техники на территории республики.
Арсений Сивицкий, политолог:
Инициатива главы государства, если ее переводить с дипломатического на язык военно-политический, по сути обозначает проведение миротворческой операции, которая предполагает разделение противоборствующих сторон как необходимый элемент для последующей стабилизации ситуации.