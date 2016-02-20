Совет министров Беларуси 20 февраля подвел итоги работы в 2015 году

Новости Беларуси. Правительство Беларуси решает новые задачи, исходя из итогов социально-экономического развития страны в 2015 году. Их 20 февраля подводили в Совмине. Разговор шел в ключе требований главы государства.

На неделе Александр Лукашенко провел совещание, где обсуждались основы экономического роста. Приоритеты расставили и в Правительстве: наращивание экспорта и рациональное импортозамещение, снижение затрат и сокращение запасов готовой продукции, обеспечение жесткой дисциплины и поддержка предпринимательской инициативы.

Владимир Линев, генеральный директор компании по выпуску рентгенодиагностического оборудования:

Сегодня, чтобы быть конкурентным на мировом рынке, надо быть инновационным предприятием.

Инновации в разработках, производстве и продажах. Точная стратегия – залог эффективной работы, – уверен Владимир Линев. Он не один год проработал в области прикладной ядерной физики, но еще в 90-х специализацию сменил. Сегодня гендиректор подчеркивает: это частное предприятие – единственное в Беларуси, впрочем, и на всем постсоветском пространстве, выпускает рентгенодиагностическое оборудование. Для медицины и охраны безопасности. Неудивительно, что более 85% продукции идет на экспорт. Покорены даже карибские Тринидад и Тобаго. На начальном этапе помогла господдержка. Все условия созданы и сегодня.

Владимир Линев, генеральный директор компании по выпуску рентгенодиагностического оборудования:

Поддержка, конечно, оказывается во всех случаях. Мы находимся в свободной экономической зоне. Тут специальные условия работы предприятий созданы. Конечно, на сегодняшний день мы получаем поддержку со стороны инновационного фонда Минска.

Та самая «стартовая копейка» и демократические формы регистрации развитию малого и среднего бизнеса только в плюс. Грамотные управленцы эффективно используют. К примеру, это минское предприятие уже строит новый инновационный центр. Поддержку от государства получили. Ввести в эксплуатацию корпус планируют в середине года. А это и рост экспорта, и увеличение числа рабочих мест как минимум на 150. О конкуренции уж точно не задумываются.

Владимир Линев, генеральный директор компании по выпуску рентгенодиагностического оборудования:

Конкуренция и 100 лет назад существовала, она и сейчас существует, и в будущем будет, просто она сегодня ужесточается. Конечно, мы это чувствуем. Но если предприятие современное, если оно нацелено на развитие, конкурировать – это то же самое, как участвовать в соревнованиях.

Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в национальную экономику, работа по импортозамещению, увеличение экспорта, раскрепощение предпринимательской инициативы. О том, что работа по этим направлениям поможет повысить эффективность говорил Президент. Актуальные вопросы социально-экономического комплекса на неделе обсуждали на совещании во Дворце Независимости. Но несмотря ни на что, никакие принятые решения не должны негативно повлиять на социальную сферу. Главное – человек.

Внимание уделить нужно и руководителям предприятий. Экономический рост возможен только в условиях их инициативной и эффективной работы.

20 февраля разговор продолжился уже в Правительстве. Как отметил премьер-министр, за 2015 год улучшен платежный баланс, удалось достичь сбалансированности внешней торговли.

Тем не менее остается немало проблемных вопросов. Сжимаются внешние рынки, снижается взаимная торговля. Поэтому для развития экономики нужно максимально задействовать внутренние резервы и мобилизовать кадры.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Основные целевые задачи для Правительства, министров, председателей концернов и местной власти. Во-первых, наращивание экспорта и рационального импортозамещения, обеспечивающие сбалансированность внешней торговли. Во-вторых, снижение затрат и сокращение запасов готовой продукции. Здесь ориентируемся на требование главы государства о снижении себестоимости не менее, чем на 25%. Требование главы государства по ежегодному трудоустройству работников на вновь созданные рабочие места ужесточены с 32 тысяч до 50.

Создание новых рабочих мест – задача местных органов власти, Правительства. Новые производства вопрос во многом решат. К примеру, 600 рабочих мест появятся в Гомеле.

О крупном иностранном инвесторе в городе над Сожем заговорили почти год назад. Новый хозяин планирует уже в 2016 году запустить производство мягкой мебели и матрасов. На экспорт будет идти 99% продукции.

Геннадий Бойкачев, начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:

Гомель был выбран как город, который обладает достаточным трудовым ресурсом и квалифицированными кадрами. Плюс еще хорошая логистическая составляющая. Это близость к Украине и России, хорошая связь с Польшей. Здесь планируется не только производство, но и определенный логистический центр.

Вывести предприятия на эффективную работу может инициативность руководителей. Подобных примеров немало. Так, у этого предприятия по выпуску гипсокартона, без преувеличения, «вторая жизнь». Модернизация некогда убыточного производства стала одним из основных пунктов инвестиционного проекта. На установку нового оборудования потратили 2,5 миллиона евро. В итоге по сравнению с 2014 годом мощность выросла почти вдвое. В планах – строительство нового комбината и расширение экспорта. Польша, Украина, Прибалтика. Впрочем, это далеко не весь список, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Бабицкий, директор предприятия по выпуску стройматериалов:

Сделали достаточно большой шаг к тому, чтобы приручить нашего потребителя, что белорусское тоже хорошее. Сейчас можно сказать и лучший продукт. Доля белорусского рынка на сегодняшний день близится к 50%.

Предложенный пакет документов по преодолению негативных тенденций Правительство должно доработать в ближайшее время. Но уже сегодня понятно: инициативность и эффективная работа должны стать первым шагом в достижении необходимой динамики в различных отраслях экономики.