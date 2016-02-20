Правительство Беларуси утвердило перечень жилых домов, часть затрат на возведение которых возьмет бюджет

Новости Беларуси. Построят с государственной поддержкой. Правительство утвердило перечень жилых домов, часть затрат на возведение которых возьмет бюджет. Предусмотрено и финансирование работ по обустройству инфраструктуры к ним.

Больше всего жилья с господдержкой в 2016 году планируется возвести в Минской области. Кроме того, постановлением определены объемы строительства на селе. В этих домах будут жить очередники, имеющие право на государственную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.