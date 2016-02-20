По всей Беларуси прошли прямые телефонные линии: в Брестский горисполком поступило более 10 обращений

Новости Беларуси. Хорошая традиция выходного дня. По всей Беларуси прошли прямые телефонные линии. На связь с населением вышли руководители в регионах. Результат – оперативное решение насущных проблем. Впрочем, от субботы к субботе количество проблемных звонков сокращается.

Переписку с ЖЭСом Елена Бутурлимова ведет уже почти 10 лет. И за это время крыша ее дома все больше стала походить на дуршлаг. В результате на потолках властвуют плесень и грибок, бороться с которыми уже нет сил. Такая же проблема была и у соседа по подъезду Вадима Воютюка. Но он решил позвонить на горячую линию.

Вадим Войтюк, житель Бреста:

Через день ко мне пришла комиссия, они посмотрели и отремонтировали буквально через месяц крышу над моей квартирой.

Еще не так давно для Ирины Киняевой дорога до кладбища, где похоронены родственники, была суровым испытанием. С тем, что транспорт ходит редко, она смирилась. Но вот отсутствие остановки женщину возмутило. Выход из положения долго искать не пришлось.

Ирина Киняева, жительница Бреста:

Ветер, поле. Стоять на ней 40 минут было очень холодно. Поэтому я позвонила на прямую линию, попросила, чтобы каким-то образом закрыли эту остановку. Они ее закрыли. Вы же видите: она с боков закрыта, сзади закрыта.

На первый взгляд простые и легко решаемые вопросы иногда остаются без ответа. И только благодаря вот таким прямым диалогам с представителями власти находится оптимальный выход из сложной ситуации. Логично и то, что со временем звонков становится все меньше.

Николай Бесько, заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета:

Когда были первые телефонные линии в 2015 году, естественно, вопросов было больше. По мере их решения их становится меньше. В основном, конечно, камнем преткновения являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Такой принцип общения с населением успешно работает на разных уровнях власти. Важно и то, что горячая линия доступна в выходной день. Традиция субботних диалогов продолжает работать и приносить результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.