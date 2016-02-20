Великобритания остается в ЕС, но никогда не станет частью еврозоны

Новости Великобритании. Великобритания остается в ЕС. 27 стран пошли навстречу одной. Таковы итоги двухдневного саммита, который завершился в Брюсселе. Непростые переговоры привели к тому, что государства-члены Евросоюза согласились предоставить Англии особый статус. Соединенное королевство никогда не станет частью еврозоны, британская армия не будет в составе европейских Вооруженных Сил, а парламент сможет накладывать вето на рекомендации Брюсселя. То есть страна может проводить свою, отдельную от ЕС политику, номинально оставаясь частью одного союза.

Сейчас премьер-министру Королевства Дэвиду Кэмерону предстоит выполнить свое обещание и попытаться убедить граждан Великобритании проголосовать на референдуме за сохранение членства страны в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Туск, председатель Европейского совета:

Уверен, что Великобритания нуждается в Европе, а Европа нуждается в Великобритании. Если бы сейчас мы разорвали наше сотрудничество, это сыграло бы против наших взаимных интересов. Мы сделали все возможное, чтобы такого не допустить. Теперь окончательное решение – за жителями Британии.