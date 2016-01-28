Александр Лукашенко: Структуры МВД позволяют обеспечить должный уровень безопасности в стране

Новости Беларуси. Структуры Министерства внутренних дел позволяют обеспечить должный уровень безопасности в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко на коллегии МВД по итогам работы ведовства в 2015 году. Во многих сферах достигнут определенный положительный результат. В том числе в борьбе с распространением наркотиков.

В нашей стране уделяется много внимания и борьбе с коррупцией. В 2015 году было выявлено более полутора тысяч таких фактов. Но президент потребовал в этой работе соблюдать четкую грань и не устраивать гонку за показателями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В целом органы и подразделения МВД неплохо поработали по пресечению коррупционных преступлений, их раскрыто существенно больше: 1600 в 2015 году против 1300 в 2014-м. Но это капля в море. И вы знаете, антикоррупционными вопросами у меня занимаются и другие подразделения. Вот я часто вас сравниваю, прокуратура как-то в тени оказалась вообще, с Комитетом госбезопасности. Но одно раскрытое ими преступление затмевает все ваши деяния. На десятки миллионов, которые платят, несут деньги, только нас не трогайте, мы заплатим. И платят сумму, которую назовешь. Это говорит о том, что, действительно, у нас разгул коррупции, и еще какой. За структурами Комитета госбезопасности я милицию не вижу. Почему? Потому что вы бьете по мелочевке. Наша милиция видит все и знает все, что происходит в обществе. Но некоторые молчат, некоторые сами прикрывают некоторых дельцов и, мало того, участвуют в этих схемах. Пусть это не процветает, коррупция и преступления в рядах МВД пышно, но тем не менее это есть. Вот это меня больше всего настораживает. Самая мощная профилактика – это, как у вас говорят, неотвратимость наказания, жесточайшее наказание тем, кто лезет в государственный карман, если говорят об экономике. Государственный контроль за экономическими процессами важен и объективно необходим. Однако эта работа должна в своей основе носить предупредительный характер. Я только что об этом сказал. Виноват – получай на полную катушку.

Александр Лукашенко также обозначил приоритетные направления дальнейшей работы МВД. Органам внутренних дел следует направить больше усилий на борьбу с наркоманией, переломить ситуацию с преступностью на селе и более продуктивно бороться с кражами.

Глава государства подчеркнул, что приоритетное внимание МВД необходимо уделять защите детей и пожилых граждан от преступных посягательств. При этом эффективность работы во многом зависит от подбора и расстановки кадров. В этом контексте он обратил внимание на необходимость поддержания чистоты рядов внутри самих органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Ситуация требует самого внимательного подхода к подбору и расстановке кадров. Вы на правильном пути, нельзя останавливаться. Тех, кто заслуживает, надо поддерживать, поощрять, награждать, присваивать звания, всячески придавать ему вес в нашем обществе. Предательство нетерпимо. Для меня самое страшное, когда я читаю какие-то доклады и вижу: сотрудник Комитета госбезопасности (правда, это почти исключение), милиции, прокуратуры, Следственного комитета, люди в погонах, где-то кого-то крышуя, еще и предают интересы службы, передавая информацию каким-то преступникам и так далее. У меня полное замыкание. Я людей таких не понимаю. Надо глубоко и всесторонне осуществить анализ криминогенной обстановки, позволяющий выделить главные причины и условия происходящих изменений. Нельзя вслепую действовать. У вас аналитика неплохая, у вас люди этим занимаются. Проанализировав, действуйте или вносите предложения. Должна быть в работе нашей милиции принципиальность к тем, кто нарушает закон. Жестокая принципиальность. Чистите сами себя и своя ряды. Вы должны быть неподкупными, вне всяких подозрений.

Еще раз повторяю: наша милиция пронизывает все общество. Вы постоянно сталкиваетесь лицом к лицу с народом. По вашим действиям судят о власти вообще. Еще раз хочу подчеркнуть: государство будет придавать приоритетное значение вопросам борьбы с преступностью, защиты прав и законных интересов наших граждан. Наряду с поддержкой органов внутренних дел мои требования и спрос в этой сфере будут всегда очень и очень высокими.