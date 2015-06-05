Новости Украины. Совбез ООН 5 июня созвал внеочередное заседание по Украине. Накануне ситуация на востоке страны резко обострилась. Весь день на окраине Донецка шли бои. Есть жертвы среди мирного населения.

Как сообщили в МИД Беларуси, Минск при необходимости в сжатые сроки организует встречи любых форматов для урегулирования ситуации в Украине.

Беларусь готова сделать все для того, чтобы стороны смогли найти решение спорных вопросов не на поле боя, а за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.