В Беларуси по поручению президента проходит проверка усиления охраны государственной границы

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет пограничную безопасность на южных рубежах. Для этого в Гомельскую область направлены десантники 38-й и 103-й мобильных бригад, которые уже поступили в распоряжение Госпогранкомитета. Кроме того, продолжается формирование штаба территориальной обороны Ельского района. Развернута база для мобилизации военнообязанных.

На службу призывают резервистов. Отметим, проверка усиления охраны государственной границы проходит по поручению президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Решение президента о проверке пограничников, территориалов. И мы в них участвуем, потому что все-таки это наша задача — совместные действия. По крайней мере, те задачи, которые были получены, а вы видите: батальоны готовы к выполнению. Те задачи, которые необходимо было именно отработать в рамках подготовки, сделаны.